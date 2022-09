Romy Hollevoet officieel aangesteld als 58ste Tineke van Heule

Na een week te leven op een roze wolk, werd Romy Hollevoet afgelopen zaterdag plechtig aangesteld als 58ste Tineke van Heule. Nadien werd die aanstelling nog eens extra bezegeld met een spetterend vuurwerk in het Tinekesbos. Ook werd bekendgemaakt dat ex-Tineke Phaedra Hoste Jill D’Hulster opvolgt als co-voorzitter van de Tinekesfeesten.

De plechtigheden begonnen voor Romy Hollevoet en de eredames, Luka De Wilde en Ester Butaye, al rond de middag. Traditiegetrouw kwam het ‘Tinekesvat’ naar de woning van het nieuwbakken Tineke van Heule en was het verzamelen geblazen voor alle fans en oud-tinekes om het nieuwe Tineke nog eens te vieren. ‘s Avonds volgde dan in de Vonke de plechtige aanstelling voor het grote publiek met de nodige randactiviteiten. Zo werd Maura Lafosse nog aangesteld tot sportiefste Tineke van deze editie en werd er een fiets verloot onder de meer dan 400 vrijwilligers.

Phaedra Hoste

Waar heel wat anderen nog naar uitkeken, was de aanstelling van de nieuwe co-voorzitter van de Tinekesfeesten. Jill D’Hulster zwaaide vorige week af en wordt opgevolgd door Phaedra Hoste. Phaedra werd zelf Tineke van Heule in 2017 en was sindsdien ook actief in verschillende afdelingen van de werkgroep. Ze vormt dit jaar een tandem met die andere co-voorzitter Simon Demaître.

“Heule heeft Kortrijk weten te overstijgen tijdens deze Tinekesfeesten”, met die woorden sloot schepen van Evenementen Kelly Detavernier de officiële aanstelling van het nieuwbakken Tineke en haar eredames af. Het waren profetische woorden, want ook het vuurwerk als afsluiter van het feestweekend was een, letterlijke en figuurlijke, knaller van formaat. Heel Heule kijkt nu al reikhalzend uit naar het tweede week van september in 2023.