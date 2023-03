Rommelmarkt verhuist naar parking Mexico

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Gezinsbond van Zillebeke in samenwerking met Bellewaerde op zondag 25 maart weer een rommelmarkt. Voordien vond die rommelmarkt telkens plaats op ’t Hooge, maar omwille van veiligheidsredenen wordt er nu gekozen voor parking Mexico van Bellewaerde. Marktkramers bieden hun waren aan van 5 tot 16 uur. Wie zelf op de rommelmarkt wil staan, kan zich inschrijven door 3 euro per 5 meter te storten op rekeningnummer BE87 0636 4851 8894, met vermelding van je naam en de gewenste meters. Je kan ook ter plaatse betalen, maar dan kost het je 5 euro per 5 meter. Meer info via 0472 74 92 76, na 18 uur of in het weekend.

Op de foto staan de organisatoren Kenneth Geeraert, Filip Bouckaert, Christine Strubbe, Marnix Vandenbussche en Andy Lodewijk. (foto EF)