Rommelmarkt ten voordele van kinderen met leukemie in Jabbeke

Zaterdag werd in de Jabbeekse Stationsstraat een rommelmarkt gehouden ten voordele van kinderen met leukemie.

De Stationsstraat tussen het voormalige treinstation van Jabbeke en het kanaal was zaterdag omgetoverd tot een flaneerzone met heel wat standhouders, waaronder ook vele inwoners van de Stationsstraat zelf en enkele foodtrucks. Organisator Aimy Debackere, zelf woonachtig in de straat, is uiterst tevreden. “We hadden zo’n 200 standhouders. Heel wat bewoners deden mee, maar de deelnemers kwamen eigenlijk tot uit het binnenland. Het aantal bezoekers valt moeilijk te tellen, maar het was hier gans de zaterdag heel erg gezellig druk. Onze drankenstand bracht al 2.000 euro op, deze week rekenen we de inbreng van de foodtrucks daar nog bij. Alle opbrengst gaat naar het kinderkankerfonds.” (P.A)