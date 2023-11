Rommelmarkt Oostnieuwkerke levert 1.200 euro op voor goede doelen

De organisatoren van de rommelmarkt in Oostnieuwkerke schonken een deel van de opbrengst van de markt aan twee goede doelen. “We organiseren de markt om inwoners en bezoekers een leuke dag te bezorgen”, vertelt medeorganisator Kelly Plysier. “Het is niet onze bedoeling om er geld aan te verdienen. Een deel van onze opbrengst schenken we daarom aan twee lokale initiatieven die zich inzetten voor de strijd tegen armoede.

De Pamperbank geeft jonge gezinnen die het niet zo breed hebben een duwtje in de rug door luiers ter beschikking te stellen. Welzijnsschakel ’t Vlammeke zet zich op lokaal niveau in voor mensen in armoede. Dat doen ze onder andere via een tweedehandswinkel”. Beiden mochten een cheque van 600 euro in ontvangst nemen. (BCH/foto JCR)