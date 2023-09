Rommelmarkt in Vladslo zoekt standhouders

De rommelmarkt in Vladslo geniet internationale bekendheid als een van de best georganiseerde en meest interessante rommelmarkten. Voor de editie van 17 september zijn standhouders nog welkom.

Rommelmarkten leven tegenwoordig weer op en er wordt gehoopt op een goede opkomst van standhouders en bezoekers. Naar goede gewoonte heeft de rommelmarkt plaats op zondag 17 september in het centrum van Vladslo en alle aanpalende straten. De verkoop van levende dieren is verboden, de verkoop aan drank- en eetstands zijn voorbehouden aan de organisatie, zonder voorafgaande toestemming zijn er geen voedingsstands toegestaan op en naast het verkeersvrije parcours. De inschrijvingsstand is toegankelijk vanaf 5 uur, in de Mariastraat 11, te bereiken langs de Broekstraat. Je betaalt dan 5 euro voor minimaal vijf lopende meter. Voor meer info kan je terecht bij Ginette Vander Beken op het telefoonnummer 0494 03 01 22 en op www.rommelmarkt.vladslo.be en via FB rommelmarkt Vladslo. De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongelukken. De standhouders zijn verplicht hun stand netjes achter te laten en hun afval mee te nemen.