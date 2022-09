Rommelmarkt in tuin van ’t Venster in Izegem

De klankbordgroep van ’t Venster en de buurtbewoners organiseren op zondag 11 september van 9 tot 17 uur een rommelmarkt in de tuin en op de parking van de wooneenheid voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel. “De opbrengst gaat naar de activiteiten voor de bewoners van ’t Venster”, zegt contextbegeleider en sociaal werker Vanessa Dermaut.

“In 2018 deed Vives een buurtonderzoek op de Merelwijk en daaruit bleek dat er nood was aan meer contact tussen de bewoners en medewerkers van ’t Venster en de buurtbewoners”, zegt Vanessa. “Twee jaar geleden werd er op initiatief van ’t Venster een klankbordgroep opgericht met bewoners en medewerkers van onze wooneenheid, familieleden van bewoners en buren van de Merelwijk, met de bedoeling af en toe activiteiten voor de buurt te organiseren.”

Corona vertraagde alles een beetje. “Maar in de coronaperiode organiseerden we toch nog een fotozoektocht waaraan de bewoners dan in hun eigen bubbel konden deelnemen. De bewoners maakten ook wenskaarten met een persoonlijke boodschap die ze dan in de bus van de buurtbewoners dropten. En in april gingen mensen van de klankbordgroep van deur tot deur in de Merelwijk om te weten wat de buren vonden van een rommelmarkt in ’t Venster. De reacties waren positief en op zondag 11 september zal een 60-tal buren er nu tweedehandsartikelen verkopen in de tuin en op de parking van ’t Venster.”

Radio

“Naast het snuisteren in de vele kraampjes kan je ook nog een verzoekje aanvragen bij Radio ’t Venster, genieten in onze cafetaria van het lokaal biertje ‘Jurist’ van onze wijkbrouwer Jurgen Vermeylen of van een ander biertje of frisdrank. We en zorgen ook voor een springkasteel, een schminkster en een ijsjeskraam aan de Korenbloem.” (IB)