Rommelmarkt in ’t Venster

Op zondag 10 september organiseren ’t Buurtteam van Unie-K ’t Venster en de Merelwijk van 9 tot 17 uur een rommelmarkt in de tuin en op de parking van ’t Venster. Bewoners Marleen van de Vijver en Melanie Schmidt, allebei met een niet-aangeboren hersenletsel en ernstige fysieke beperkingen, maken deel uit van dat team en helpen met heel veel enthousiasme die rommelmarkt organiseren.

Unie-K ’t Venster in de Willem Elsschotstraat biedt woonondersteuning aan volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel. “Drie jaar geleden werd een werkgroep opgericht met bewoners van ’t Venster, familie, personeel én wijkbewoners”, zegt Vanessa Dermaut van ’t Venster. “Ondertussen zijn er al heel wat activiteiten georganiseerd waar Marleen, Melanie en andere bewoners graag aan meewerkten.”

Marleen (64) verblijft al 8 jaar in ’t Venster. De vroegere directiesecretaresse woonde lange tijd in Sint-Kruis-Brugge. “Vanaf mijn 54ste lukte het niet meer te stappen en moest ik in een rolstoel. Door slikproblemen kreeg ik een maagsonde en alleen wonen was geen optie meer. Via mijn jongste zus kwam ik hier terecht.”

Melanie (32) studeerde na haar masteropleiding psychologie verder. Ze woonde toen in Gent. “In 2015 werd ik aangereden en raakte zwaargewond. Na mijn revalidatie in het ziekenhuis kwam ik eind 2017 naar ’t Venster.”

Zowel Melanie als Marleen werden lid van ’t Buurtteam om de contacten met de buurtbewoners te verbeteren.

“Ik heb echt nood aan die contacten”, vervolgt Marleen. “Vroeger ‘gruwde’ ik van het woord ‘instelling’. Ik zou daar nooit zou naartoe moeten met zo’n liefhebbende mama en familie. Maar ik voel me hier goed. Ik werd lid van ’t Buurtteam om aan de maatschappij en de buurt te tonen dat bewoners met een beperking ook iets kunnen betekenen voor de buurt. En dat ervaren is voor mij heel belangrijk.”

Buurtteam

Voor Marleen mag het zelfs nog iets meer zijn om zich écht wijkbewoner te voelen. “Toen ik met de carnavalsverkiezingen door De Knuffel gevraagd werd als jurylid, voelde ik me een échte wijkbewoner. Ook onlangs, toen de buren die ik tegenkwam mij zelf spontaan aanspraken. Mensen zouden hier zomaar in ’t Venster moeten kunnen binnenstappen om een praatje met de bewoners te doen. Ze moeten zich nu altijd aanmelden. Een plek waar we op ons gemak zijn en waar buren elkaar gewoon kunnen ontmoeten, daar droom ik van.”

Beide dames doen hun zegje in ’t Buurtteam. “Marleen, een volksmens, is ook in het Emelgemse Dorpscomité”, zegt Vanessa. “Wat zij daar hoort brengt ze hier op de bewonersvergaderingen en dan eventueel naar het Buurtteam. Zo is ook het idee van een rommelmarkt gegroeid.” Eathan Goemaere (21) is één van de vele vrijwilligers die af en toe een handje komen toesteken in ’t Venster. “Ik doe dit graag voor de bewoners en ook ter ondersteuning van het personeel.”

Voor de rommelmarkt van zondag 10 september kan je nog inschrijven via rommelmarkt@tvenster.be. Een stand van 4 meter kost 5 euro. Er zijn een zomerbar, kinderanimatie met kindergrime, jongleur, springkasteel, een frietkraam, braadworsten… “Vrijwilligers en buren zorgen voor zelfgebakken taarten en je kunt een plaatje aanvragen bij Radio ’t Venster”, voegt Marleen eraan toe. “Peter Warlop is de presentator en dj van dienst. Ikzelf help die dag, net als Melanie, in de zomerbar.”

“Medewerkers en bewoners zouden het fijn vinden, mochten we nog enkele buren vinden die willen mee helpen organiseren”, aldus Vanessa. “Hoe meer volk, hoe meer ideeën, hoe haalbaarder om activiteiten te blijven organiseren!” (IB)