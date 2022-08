Rommelmarkt alom in Kortemark, met vierde editie op Amersvelde

Volgend weekend staat Kortemark in het teken van rommelmarkt. Op zaterdag 27 augustus is er de traditionele rommelmarkt ter gelegenheid van Kortemark kermis, op zondag 28 augustus is er de – ook al bijna traditionele – rommelmarkt in de Amersveldestraat in Handzame.

Initiatiefnemer van deze rommelmarkt in de Amersveldestraat is Wayne Piccavet die zelf op nummer 180 woont. Wayne is handelaar in oude metalen en baat daarnaast ook de online tweedehandsshop Wapi uit.

Vier jaar geleden wilde hij iets organiseren om de buurt wat meer bij elkaar te brengen. “En dat is me goed gelukt”, vindt Wayne zelf. “De buurt staat achter mijn initiatief en heel wat bewoners nemen zelf ook deel aan de rommelmarkt.”

De ondertussen vierde editie van de rommelmarkt is met de jaren gegroeid. Dit jaar is er plaats voor 350 standhouders die slechts 3 euro per stand betalen, ongeacht de grootte van de stand. De inschrijvingen lopen dan ook goed binnen. “De rommelmarkt loopt van de Brouckstraat tot aan ’t Gaainest en start ’s morgens om 5 uur en duurt tot 19 uur”, gaat Wayne verder. “Door de coronaperikelen kon er de vorige twee jaar geen eetfestijn meer doorgaan, maar wie weet lukt het volgend jaar opnieuw.”

Naast de rommelmarkt wordt ook gezorgd voor sfeer met om 14 uur gratis optredens met schlagermuzikanten Jason Bradley en Diana More. Om 16.30 uur komt er talent van eigen gemeente op het podium en dat met niemand minder dan Nick Beernaert uit Edewalle, live on tape.

De drankjes staan koud en er zullen hamburgers en braadworsten, zijn, terwijl de kleinsten hun energie kwijt kunnen op het springkasteel.

“Nog dit: de Amersveldestraat is afgezet voor het doorgaand verkeer vanaf 5 uur tot 19 uur”, verduidelijkt Wayne. “Parkeren kan in de Gouden Hoofdstraat, met plaats voor een kleine 1.000 wagens. Inrijden doe je vanaf de Staatsbaan in de Brouckstraat, of via de Gouden Hoofdstraat zelf.” (LTK)

Info: Wayne Piccavet (0468 24 55 97) of via Facebook.