Rommelen tijdens het kermisweekend

Van vrijdag 8 september tot en met zondag 10 september is er weer kermis in Oostvleteren. Op vrijdag 8 september is er de officiële opening van de kermis met een traktatie van het feestcomité voor alle inwoners van Vleteren.

Van 19 uur tot 21 uur is er gratis cava en fruitsap in de feesttent. Op zaterdag 9 september is er om 14 uur gratis kinderanimatie in de feesttent. Clown Stef zorgt voor ambiance voor groot en klein. Om 17 uur trekt de Koninklijke Harmonie St-Cecilia door de straten en daarna start om 18 uur de Smoefelmarkt. De feesttent blijft ook de hele avond open.

Zondag 10 september is er vanaf 6 uur tot 18 uur een gratis rommel- en antiek markt. In de kerk gaat om 10 uur een eucharistieviering door ter ere van de patroonheilige Sint-Amatus.

Om 11 uur geeft de Koninklijke Harmonie St-Cecilia een aperitiefconcert in de feesttent. Op de foto zien we de leden van het feestcomité. Knielend herkennen we Lieven Naessens en Wim De Poorter. Achteraan staan José Dequeker, Andy Vens, Hartwig Depyper en Dieter Vermeersch. (foto RVL)