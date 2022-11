Romina zet zich na stilgeboorte van zoontje in voor vzw Boven de Wolken: “We willen dat ze met onze 6.650 euro nog meer mensen bereiken”

Romina Goudeseune en Matthew Samyn uit Wijtschate verloren hun eerste kindje na 7,5 maanden zwangerschap. Jarid werd stilgeboren op 29 december 2016. Samen met haar beste vriendin Kyani Lahoutte uit Poperinge en schoonbroer Mathias Leniere uit Dikkebus organiseerde Romina een benefiet ten voordele van de vzw Boven de Wolken, die van sterrenkindjes mooie foto’s maakt. De organisatie kon 6.650 euro schenken aan Boven De Wolken.

“We hadden stiekem gehoopt op een hoger bedrag dan de eerste maaltijd, toen hadden we 4.632.64 euro voor de vzw Met Lege Handen. We hadden een bedrag van 6.650 euro niet verwacht. Via Team Fwoortn kregen we ook een cheque van 1.500 euro om te schenken aan Boven De Wolken”, zegt Romina Goudeseune. “Team Fwoortn organiseert jaarlijks een meeting in Houthulst ter ere van Fwoortn (Jordy Dufoort, een jongeman uit Moorslede die op 6 december 2020 met zijn quad verongelukte in Houthulst, red.). Een deel van de opbrengst schenken ze aan een goed doel en dit jaar hadden ze voor ons gekozen. Volgend jaar organiseren ze hun derde meeting op 9 september.”

Dankbaar

“Boven de wolken reageerde enthousiast door het prachtig bedrag. We krijgen veel respons van hen. Toen we lieten weten dat we het volgend jaar opnieuw voor hen doen, waren ze verrast en dankbaar”, zegt Romina. Op 23 september volgt de nieuwe benefiet in OC Rookop, ook ten voordele van Boven De Wolken. “Voor mij is het een plezier om de maaltijd te organiseren. Het is een zalig gevoel om alle mensen te zien zitten wetende dat iedereen eventjes aan Jarid denkt. Het bedrag maakt niet echt uit, maar we geven natuurlijk het liefst een mooi bedrag af. We willen dat ze met deze centjes nóg meer mensen kunnen bereiken. Zodat iedereen die dit wenst, hen kan contacteren om foto’s te nemen van hun sterrenkindje.”