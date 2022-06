Romeinse wijngaardzegening met offergave aan goden en godin

De vzw Viroviacum Romanum organiseerde zaterdagavond op het Wijndomein Ravenstein boven op de Amerikaberg in Kruiseke een Romeinse wijngaardzegening. “Samen met uitbaters Dirk Talpe en Patricia Lenoir hebben we besloten om daar een jaarlijkse traditie van te maken”, aldus voorzitter Patrick Biesbrouck.

“We beginnen klein maar hopen elk jaar te kunnen groeien. De kleine ceremonie vorig jaar viel zodanig in de smaak.” De wijngaardzegening vorig jaar werd gekoppeld aan de voorstelling van de Vino Viro, een Romeinse Mulsum. In de Westhoek komen er heel wat wijngaarden bij maar nergens doet men een wijngaardzegening. “Inderdaad maar vorig jaar deden we dat hier voor het eerst en ik vond dat heel mooi”, zegt wijnbouwer Dirk Talpe. “Het is enerzijds ludiek maar anderzijds ook historisch. Of zo’n wijngaardzegening nu zijn invloed zal hebben op de oogst is natuurlijk een andere vraag maar alle middelen zijn goed om een goed wijnjaar te hebben.”

Tijdens de wijngaardzegening namen Jo en Steven Vansteenkiste de honneurs waar. Jo deed het opzoekwerk voor de wijngaardzegening. “We doen een offergave aan twee goden en een godin”, vertelt hij. “Jupiter is de god van de hemel en moet zorgen voor zon en regen. Venus is de godin van de liefde en vruchtbaarheid. Bacchus is de god van de wijn en feesten.”

Voor de assistentie tijdens de ceremonie zorgden Lore Talpe, de dochter van de wijnbouwer, en Ryan Vansteenkiste, de zoon van Steven. Het staat vast dat het elk jaar tot een wijngaardzegening komt. “Het is de bedoeling dat we met meer figuranten gaan werken en het attractieve rond de ceremonie gaan uitbouwen”, zegt Steven Vansteenkiste. “De mensen willen iets zien.” (EDB)