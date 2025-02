Rome start onderzoek naar benedictijnenklooster in Steenbrugge

Rome is een onderzoek gestart naar vier benedictijnenkloosters, waaronder de Sint-Pietersabdij van Steenbrugge. Er zou sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag, alcoholisme en financieel gesjoemel. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Het Brugse bisdom is op de hoogte gebracht van het onderzoek.

Abt-president Ignasi M. Fossas, congregatie-overste in Rome, wil vanuit het Vaticaan een onderzoek voeren naar de vier Vlaamse en Nederlandse benedictijnerabdijen. Eén ervan is de Sint-Pietersabdij van Steenbrugge. Hij wil nagaan of er sprake is van ernstige ‘tekortkomingen’.

Aanranding

Vooral de abdij van Keizersberg in Leuven komt in het vizier wegens mogelijke drankproblemen en gesjoemel met de kloosterfinanciën. Een novice diende klacht in tegen een Leuvense pater wegens aanranding. Maar ook Steenbrugge wordt door Rome volledig doorgelicht. Of er ook daar sprake is van ernstige feiten, weten we niet. We probeerden de paters van Steenbrugge te bereiken, aar hun antwoordapparaat is ingeschakeld…

Volgens ex-priester Rik Devillé, die slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk vertegenwoordigt en onlangs een boek over misbruik binnen kloostergemeenschappen publiceerde, komt het onderzoek niet te vroeg. In Het Laatste Nieuws stelt: “Het is een verhaal van decennia van blinde gehoorzaamheid en zwijgplicht. Van wijdverspreid alcoholisme, machtsmisbruik en seksueel misbruik. Het neemt een heel andere vorm aan dan het kindermisbruik binnen de Kerk, maar het is even erg.”

Eén kerkprovincie

Het Brugse bisdom is op de hoogte gebracht van het onderzoek lastens de benedictijnerabdijen: “Omdat die vier abdijen in Nederland en Vlaanderen één kerkprovincie vormen, wordt dat onderzoek vanuit Rome in alle vier de abdijen gevoerd. Uit de persmededeling van de abt-president blijkt dat er meldingen waren over mogelijke tekortkomingen in de de abdijen van Doetingem en Leuven.”

“Steenbrugge wordt in dat onderzoek betrokken om een totaalbeeld te krijgen. Wij van onze kant hebben in elk geval geen weet van klachten over de paters uit de Sint-Pietersabij”, aldus Wim Vervaeck, woordvoerder van het bisdom Brugge.