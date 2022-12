Romanie Schotte zorgt meteen voor twee kindjes in KW Beebee: schrijf je nu ook in

Vanaf vandaag kan je foto’s insturen van je baby voor onze populaire special KW Beebee, die verschijnt op 3 februari. Ex-Miss België Romanie Schotte kan alvast een extra leuke foto insturen, want ze werd vorige week mama van een tweeling.

“Je kan niet scheiden wat voorbestemd is om samen te zijn.” Met deze poëtische quote kondigde Romanie Schotte op 30 november de geboorte van Gilles en Romée Talpe aan op Instagram. Romanie was Miss België 2017 en is getrouwd met Stefan Talpe.

Keizersnede

“We stellen het heel goed”, klinkt het bij de gelukkige mama. “Ze wogen 2,9 en 2,7 kilogram bij de geboorte, wat een heel goed gewicht bleek te zijn. De kindjes werden geboren via een keizersnede. Dat werd aangeraden door de dokters omdat er niet zoveel tijd tussen zat.”

Zo’n dertien maanden om precies te zijn, want eind oktober 2021 werd hun eerste kindje, Theo, geboren. “We hadden niet gedacht of gehoopt zo snel opnieuw zwanger te zijn, maar het belangrijkste is dat ze gezond zijn. Theo zelf beseft het nog niet helemaal, maar we zijn heel blij met ons vijven.” Romanie is op haar 25ste een mama van drie, en die rol zit haar als gegoten. “Natuurlijk was een eerste kindje wat wennen, maar we zijn daar gaandeweg in gegroeid. Dat viel al snel op zijn plooi. Ik verwacht dat dat nu ook zo zal zijn.”

Al was het naar eigen zeggen wel schrikken toen de gynaecoloog een tijdje geleden vaststelde dat er een tweeling op komst was. “Dat was even slikken, ja”, lacht Romanie. “Het komt ook niet in de familie voor, daarom hadden we daar nooit bij stilgestaan. Gelukkig moeten we qua huis en auto niet veel aanpassen. We hebben nu inderdaad meer dan onze handen vol. Maar het helpt dat Theo het fantastisch doet. Ze gaan veel aan elkaar hebben later.”

En nu rusten!

Het wordt overigens druk aan de feestdis dit eindejaar, want de broer van Stefan acteur Louis Talpe mocht begin dit jaar ook een tweede zoontje verwelkomen: Phoenix, een broertje voor Lion die in de zomer van 2020 werd geboren. “Heel fijn met al dat jong leven in huis, ja. En zij (Louis en zijn vrouw Tiffany, red.) zijn fantastische ouders, dus dat worden zeker leuke uitstapjes later.”

Al wil de ex-Miss zich nu vooral focussen op haar tweeling. “Zeker het eerste half jaar staat alles in het teken van hen. Daar kijk ik erg naar uit. Daarna leg ik misschien wat meer de focus op mijn modellen- of presentatiewerk, maar ik wil mijn lichaam eerst de nodige rust gunnen en genieten van dit grote geluk.”