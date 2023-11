Rolstoeltoegankelijke moshpits in VR tijdens Alcatraz wint een Henri van de Velde Award

Dat Alcatraz Hard Rock & Metal Festival staat voor kwaliteit en beleving hebben ze afgelopen jaar meer dan duidelijk gemaakt in Kortrijk. Ook de mindervaliden werden niet aan hun lot overgelaten en konden toen genieten van een heuse VR-muziekbeleving zodat ze de moshpits van dichtbij konden meemaken. Die beleving krijgt nu de prestigieuze Henry Van de Velde Award.

De Belgische metalheads van Alcatraz Open Air Metal Festival halen samen met A Mad Production (de Gentse filmstudio) de meest prestigieuze designprijs van het land binnen. Een adembenemende ervaring voor werkelijk alle metal-liefhebbers die vanwege hun beperking niet of moeilijk kunnen deelnemen aan de bredere publieksbeleving.

Met behulp van kleine 360-graden camera’s en ervaren moshpit-cameraoperators wordt er tussen het publiek, in de moshpits en in de frontstage gefilmd. Die beelden worden gemonteerd en in een VR bril gestoken, die vervolgens aan de rolstoelpatiënten wordt aangeboden. Voor de rolstoelpatiënten biedt het een uniek perspectief en is het een adembenemende, soms zelfs emotionele ervaring. Kijkers noemden het “de eerste keer dat VR echt een meerwaarde heeft toegevoegd aan mijn leven.” Ook backstage werd het concept geïntegreerd. “Het team brengt de headsets ook backstage, waardoor bandleden een perspectief krijgen dat ze nooit eerder hebben ervaren: hun eigen show, gezien vanuit het midden van de moshpit”, klinkt het bij de organisatie.

Inclusie

Dat inclusie centraal staat in dit hele gebeuren is een groot detail. “Door exclusieve technologie te gebruiken en VR tot een hoger niveau te tillen kunnen we de beleving van veel festivalgangers met een beperking verbeteren. We werken aan een betere inclusiviteit”, aldus de organisatie nog.

De vakjury schreef in haar beoordeling over het project: “Alcatraz – muziekbeleving in VR creëert een grote emotionele impact met weinig middelen op een onverwachte plaats zoals een festival. De maatschappelijke relevantie is groot voor rolstoelgebruikers, een groep die vaak over het hoofd wordt gezien. Bovendien wordt de nieuwe VR-technologie op een laagdrempelige manier ingezet. Tijd om meer van dit soort projecten te zien, die technologie inzetten binnen een maatschappelijk relevant thema.”

Bart Gielen, verantwoordelijke voor de beleving bij Alcatraz, is bijzonder blij met de award. “We zijn heel fier op die erkenning. We proberen met een exclusieve technologie een heel inclusief verhaal te vertellen en het feit dat we vanuit het menselijke perspectief vertrokken zijn, maakt dit verhaal zo sterk.”

Alcatraz open air festival dingt ook nog mee naar de publieksprijs. Stemmen kan nog tot en met 15 december op de website van de Henri van de Velde Awards, of via deze link: https://henryvandevelde.be/nl/awards/24/alcatraz-muziekbeleving-in-vr

Dit jaar vindt het Alcatraz open air festival plaats van 9 tot 11 augustus op de terreinen van De Lange Munte in Kortrijk. Een vijfenzeventigtal namen werden reeds bekendgemaakt, waaronder Architects, Europe, Amon Amarth en Opeth. Tickets zijn al beschikbaar via https://www.alcatraz.be/nl/tickets