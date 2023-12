Rolstoeltoegankelijk en dubbel zo groot kerstboomdoolhof in Mariakerke

Tijdens de kerstvakantie kan je het kerstboomdoolhof aan het Strandplein in Mariakerke, bij Oostende, een bezoekje brengen. Voortaan kan iedereen hiervan genieten want het doolhof is rolstoeltoegankelijk en dubbel zo groot dankzij de steun van stad Oostende en het Economisch Huis Oostende.

Ook dit jaar toveren kerstbomen het strand van Mariakerke om tot een betoverend kerstboomdoolhof. Je vindt het doolhof aan het Strandplein in Mariakerke nog tot en met zondag 7 januari 2024. Een bezoekje aan het doolhof blijft net als vorige jaren gratis. Nieuw dit jaar is dat het kerstboomdoolhof ook rolstoeltoegankelijk is. Zo kan iedereen genieten van dit labyrint. Bovendien is het doolhof dit jaar dubbel zo groot. Je kan er dus extra lang in ronddwalen.

Hina Bhatti, Schepen voor Toegankelijkheid: “We zijn bijzonder tevreden met de inspanningen van de Handelaarsbond om dit evenement toegankelijk te maken voor iedereen. Afgelopen jaren heeft het stadsbestuur volop ingezet op een toegankelijke strandbeleving. Door middel van oprijplaten werd dit jaar voor het eerst een rolstoeltoegankelijk gedeelte gecreëerd in het doolhof. Inwoners en bezoekers aan onze stad zullen, ongeacht leeftijd en mobiliteitsniveau, kunnen genieten van de magie van de feestdagen. We kunnen dit alleen maar toejuichen.”

“Unieke attractie”

Het Kerstboomdoolhof is een initiatief van de Handelaarsbond Mariakerke, die zich jaarlijks inzet om de kerstperiode op een unieke manier te vieren.

David Naessens, Voorzitter Handelaarsbond Mariakerke, Raversijde & Omliggende vzw: “Het kerstboomdoolhof is traditioneel een drukbezochte attractie. Het strand baadt volop in de kerstsfeer. Dit jaar zullen ook kinderen die minder mobiel zijn kunnen genieten van het kerstboomdoolhof. We zijn het stadsbestuur dankbaar voor alle steun. Als Handelaarsbond hopen we hiermee ook anderen te inspireren voor toekomstige activiteiten die de inclusiviteit in de samenleving bevorderen.”

Charlotte Verkeyn, Schepen voor Economie: “Wij verlenen graag ondersteuning aan het Kerstboomdoolhof. Het is een unieke attractie die niet alleen leuk is voor jong en oud, maar de mensen ook Mariakerke laat ontdekken. We waarderen de inzet en creativiteit van de handelaarsbond en hopen dat dit initiatief veel bezoekers zal betoveren tijdens de kerstvakantie.”