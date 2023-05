Rolstoelhockeytornooi bereikt heel de wereld dankzij steun Marc Coucke, bezieler Bryan Vantornhout geëerd

Op zaterdag 27 en zondag 28 mei spelen in de sporthal Schiervelde te Roeselare maar liefst 10 teams uit Europa en Canada tegen elkaar. Zij zullen strijden om de beker van The Flanders Cup. Dit tweejaarlijks powerchair hockeytornooi wordt georganiseerd door GIDOS, de G- sportclub van Dominiek Savio.

Gidos organiseert al voor de zesde keer dit tornooi en verwachten een hoog niveau doordat de landskampioen uit Finland meedingt naar de overwinning. ‘Ook de nationale teams van Denemarken en Canada komen onze richting uit. Bovendien komt een Nederlands team met oud- internationals, die eenmalig uit hun sportief pensioen terugkeren, om de huidige kampioen te verslaan. Het tornooi is dan ook een vaste waarde geworden binnen we sportgemeenschap en is erg gegeerd onder de deelnemers. Voormalige speler Bryan Vantornhout richtte het tornooi in 2014 op met de wens om deze sport kenbaar te maken aan het grote publiek en het topniveau naar België te halen’, legt Febe Decroubele van GIDOS uit. Na Bryans overlijden in 2020 werd de organisatie overgenomen door een comité binnen GIDOS, waarvan ook zijn mama Carina Merlin deel uitmaakt. ‘Bryan was sterk in het organiseren van zo’n tornooi en dankzij hem werden er sportrolstoelen voorzien voor spelers die er zelf geen konden veroorloven. Samen met vrienden en familie laten we Bryan in dit evenement verder leven’, vertelt mama Carina Merlin.

Coucke schonk deelnamegeld The Masked Singer aan GIDOS

Marc Coucke schoot het tornooi al te hulp door een deel van zijn deelnamegeld als Kolonel Mops in The Masked Singer te schenken. ‘Er is livestream zodat de vele fans in het buitenland kunnen meevolgen. We zijn dankbaar voor alle steun die we krijgen en dragen alle sponsors een warm hart toe. Het is mooi om te zien hoe iedereen samen naar één doel werkt: anderen helpen’, vertelt speler en mede- organisator Hedwige Van Steen.

Racen aan 15km/u

Powerchair Hockey is een teamsport die mensen in een elektrische sportrolstoel beoefenen. Twee teams met elk 5 spelers proberen het vaakst te scoren met een kleine witte bal in een goal van amper 20 cm hoog. Behalve rolstoelvoetbal is dit de enige teamsport die je kunt beoefenen in een elektrische rolstoel. ‘Voor spelers is dit dan ook een enorme uitlaatklap. Wie de sport niet kent, denkt al snel dat het traag en voorzichtig gaat maar we racen aan 15 km/u over het veld. Tactiek is nog belangrijker in dit spel omdat we niet allemaal evenveel kracht hebben. Je moet als team goed kunnen samenwerken en dat maakt het juist zo uniek’, legt Hedwige uit. GIDOS kan tevens rekenen op hockeyspeler Arthur De Sloover die peter is van de sportclub. Hij werd al olympisch, Europees en wereldkampioen met de nationale hockeyploeg Red Lions. Toeschouwers zijn van harte welkom in de sporthal van Schiervelde te Roeselare van 10 uur tot 17.30 uur. De poulewedstrijden gaan door op zaterdag 27 mei, de kruisfinales en finales op zondag 28 mei’, besluit Febe. (EVG)