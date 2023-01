Rollegem eert Sint-Antonius

Het Sint-Antoniusfeest in Rollegem is een jaarlijkse traditie dat de Rollegemnaren in eer willen houden. Op de zondag voor (of op) 17 januari, de naamdag van de heilige, wordt in Rollegem Sint-Antonius Abt, de patroonheilige van de St. Antonius Abt kerk, gevierd.

Sint-Antonius Abt wordt aanzien als de beschermer van landbouwers en vee en behoeder van besmettelijke ziektes bij mens en dier. Onder begeleiding van de muzikanten van de Rollegemse harmonie en drumband liepen de Rollegemse vormelingen in pij rond de kerk en droegen een geslacht varken in de kerk. Na de eucharistieviering volgde nog de tractorwijding.