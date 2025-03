Rogette Vermeulen viert 101 jaar in Het Meunyckenhof: “Het geheim om zo lang gezond te blijven? Positief in het leven staan”

Rogette Vermeulen vierde haar 101ste verjaardag in de cafetaria in Woonzorgcentrum Het Meunyckenhof, waar ze heel graag verblijft en omringd is door toegewijde en lieve verzorgers.

Op 20 februari 1924 zag Rogette het levenslicht in Koekelare en sindsdien heeft ze haar geboortegemeente nooit verlaten. Ook haar schooljaren bracht ze door in Koekelare en later verbond ze haar leven met Jooris Darras, eveneens afkomstig uit deze gemeente. Helaas is hij in november 1994 overleden.

Viergeslacht

Uit hun huwelijk werden twee kinderen geboren, Roger (78) en Annie (73). Het gezin groeide verder met de komst van drie kleinkinderen: Bjorn, Annelore en Lindsay. Ze is overgrootmoeder van vijf achterkleinkinderen zijnde Charlotte, Hanne, Louis, Luna en Heike. Op 25 september 2008 werd Charlotte geboren, waardoor er een viergeslacht ontstond, bestaande uit Rogette, Annie, Annelore en Charlotte.

Afgelopen donderdag werd haar verjaardag gevierd in woonzorgcentrum Meunyckenhof, waar het personeel de cafetaria had omgetoverd tot een warme feestlocatie. Rogette werd verrast met koffie, een heerlijke taart en diverse lekkernijen. Schepenen Stijn Ramboer, Dirk Ampoorter, Joke Verhelst en Jan Lievens kwamen langs om haar te feliciteren met deze wel heel bijzondere verjaardag.

Levensvreugde

Ondanks de tand des tijds blijft Rogette actief en straalt zij een onmiskenbare levensvreugde uit. “Haar geheim is positief in het leven staan”, vertelt haar dochter Annie. “Ze woont sinds mei 2020 hier in het woonzorgcentrum, daarvoor leidde ze een zelfstandig leven. Ze is hier echt gelukkig”, voegt Annie er aan toe. “Haar gezondheid is over het algemeen goed, enkel haar kortetermijngeheugen laat haar soms eens in de steek maar de herinneringen aan haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderendoen haar nog altijd veel vertellen, die herinneringen kan ze zich zo voor de geest halen”, besluit Annie.