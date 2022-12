Roger Vangheluwe duikt op in beelden van Franse abtwijding

Na meer dan 10 jaar duiken nog eens beelden op van de gevallen bisschop die in het ‘verborgene’ zit.

Het was een hele tijd stil rond de voormalige Brugse bisschop Roger Vangheluwe, maar deze zomer dook hij op in videobeelden van een abdijwijding in Solesmes in de Loire-streek. Dat meldt Humo op basis van YouTube-beelden. Daarop is inderdaad te zien hoe een sterk verouderde Vangheluwe plaats neemt bij de aanvang van de viering.

De beelden dateren van de Franse feestdag afgelopen zomer. Op 14 juli werd Geoffroy Kemlin tot abt gewijd in de lokale kerk. Kemlin is gehuisvest in de Sint-Pietersabdij van Solesmes, een benedictijnerabdij waarvan vermoed werd dat Vangheluwe verbleef sinds hij meer dan 10 jaar geleden naar het buitenland trok.

Publiek geheim

De voormalige bisschop – geboren in Roeselare – genoot een hoog aanzien in West-Vlaanderen en daarbuiten, tot hij op 22 april 2010 zijn ontslag aanbood na klachten wegens seksueel misbruik. Hij verdween van de radar, tot een cameraploeg op 14 april 2011 opdook in het Franse Salbris. Het interview, waaruit weinig tot geen schuldinzicht bleek, zorgde voor de nodige beroering, waardoor Vangheluwe het opnieuw op een lopen zette. Het was een publiek geheim dat hij sindsdien in Solesmes verbleef.

Roger Vangheluwe schuifelt schichtig naar zijn plaats. © GF

Vangheluwe is intussen 86 jaar en woonde de viering in kwestie bij. Hij ziet er erg verouderd uit, met een bril en grijze baard en schuifelt op de beelden schichtig naar zijn plaats tussen de gewone priesters. Hij is er niet in de hoedanigheid van bisschop, want die titel is hij kwijtgespeeld. De woordvoerder van de benedictijnen reageert bevestigend noch ontkennend aan Humo.