Roger Vande Weghe blaast 100 kaarsjes uit: “Mijn geheim? Veel zwijnevlees eten en content zijn”

Roger Vande Weghe vierde op 2 mei zijn 100ste verjaardag in wzc Deken Darras in Tielt.

Roger werd geboren in de Bedevaartstraat en is de oudste van drie kinderen. De rasechte Tieltenaar was jarenlang getrouwd met Cecile Verkest en samen woonden ze al die tijd in de Karnemelkstraat. Werken deed Roger als wever. Ook werd hij in 1943 verplicht tewerkgesteld in Duitsland. Daarnaast is Roger nog steeds een vinkenier in hart en nieren.

Sinds 2015 is hij echter weduwnaar, waarna hij in 2018 ook naar het wzc verhuisde. Roger heeft twee dochters, drie kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Nog steeds doet hij mee met alle activiteiten in het woonzorgcentrum en kijkt hij er naar voetbal en wielrennen op tv.

“Mijn geheim? Veel zwijnevlees eten en content zijn”, aldus de eeuwling, die ondanks zijn gezegende leeftijd nog steeds een boeiend verteller is met een ijzersterk geheugen. (TM)