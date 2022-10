Roger Tanghe is opnieuw van de partij met koekjes op Jaarbeurs in Roeselare

Ook dit jaar staat mecenas Roger Tanghe (71) met zijn onafscheidelijke oldtimer vol koekjes van Jules Destrooper op de Roeselaarse Jaarbeurs. Traditioneel het startschot van enkele weken tomeloze inzet voor een veelvoud aan goede doelen.

De achterkant van zijn authentieke oldtimer, die hij sinds midden de jaren negentig bemant, illustreert waar Rogers gedachten de voorbije twaalf maanden mee verweven zaten. De Televestiaire die tegenwoordig in de Stationsdreef gehuisvest is, het nieuwe Roeselaarse stadhuis en Memisa, het project van AZ Delta dat menselijke noden in haar Afrikaanse zusterkliniek ondersteunt, springen direct in het oog.

“Het centrale thema heb ik ‘GroeTselare’ genoemd omdat Stad Roeselare zich inzet om meer bomen te planten en de binnenstad te vergroenen”, klinkt het bij deze weldoener. “Verder heb ik het voor de levensboom, die verankert zit in de aarde om de mens te voeden.” Liefhebbers van ‘lukken’ kunnen Roger naast de Jaarbeurs ook vinden op de dinsdagmarkten, op het concert van de Erepoorters van 11 december en op de twee zondagse kerstmarkten.

Warme zielen

“Van november tot en met nieuwjaar worden die koekjes trouwens voor de eerste keer ook te koop aangeboden in de Aveve-winkel in de Rotsestraat. Een vaste plek waar mensen tijdens de eindejaarperiode dus bijna elke dag terecht kunnen. Ondanks alle druk in de maatschappij zijn heel veel warme zielen bezig met positieve zaken en dat maakt mij een tevreden mens”, zegt Roger.

“De opbrengst van de koekjesverkoop gaat integraal naar goede doelen zoals Kloen, Refuse To Sink, De Televestiaire, Muco, Elim, Victor, El Camino del Corazon, de Missiebond OLV, N. A. R en St.-Vincentius. Deze goede doelen liggen in het verlengde van mijn diepste wens dat ik in al mijn realisaties hoop verder te leven. Zolang de natuur mij de kans geeft, blijf ik mij inzetten voor mensen die het minder goed hebben.” (Koen Kerkaert)