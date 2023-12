Roger Laridon mag 100 kaarsjes uitblazen

In Hoevehotel Ter Haeghe werd een stevig feestje gevierd. En terecht: Roger Laridon mocht er maar liefst honderd kaarsjes uitblazen. Hij werd geboren in Bellegem, groeide op in Bikschote en huwde op 1 maart 1958 met Diane Casselman. Jarenlang stond Roger aan het roer van een landbouwbedrijf. Diane en Roger kregen maar liefst zes kinderen – Martin, Stefaan, Johan, Paul, Krista en Anja – en ntussen is de stamboom al twaalf kinderen en vijftien achterkleinkinderen rijker, goed voor twee keer een viergeslacht. Roger moest zijn echtgenote afstaan in juni 2016 en verblijft intussen al negen jaar in woonzorgcentrum Sint-Godelieve. Op het verjaardagsfeest tekende ook het stadsbestuur present om de jarige te feliciteren. (TVA/foto PM)