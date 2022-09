Roger Haeck (87) is 35 jaar voorzitter van Velt, dat 40 jaar bestaat: “Nochtans had ik vroeger totaal geen groene vingers”

In 1979 kreeg Velt er een nieuw lid bij: Roger Haeck. Intussen is de Tieltenaar al 35 jaar voorzitter van de Tieltse afdeling, organiseerde hij tal van workshops en infomomenten en hield hij ook de Tieltse stadstuintjes boven de doopvont. “Nochtans hield ik in mijn jonge jaren echt niet van tuinieren.”

De Tieltse afdeling van Velt en de 87-jarige Roger Haeck lijken wel met elkaar vergroeid. Toch was Roger er niet van de allereerste minuut bij.

Hoe is Velt eigenlijk ontstaan?

“Velt is eigenlijk geboren in Tielt en Roeselare. Een paar mensen uit Pittem, die werkten als ambtenaar in Tielt, hebben de koppen bij elkaar gestoken met een Roeselaarse dame en een leraar tuinieren. Zo is de organisatie gestart. Die groep is op zoek gegaan naar informatie over tuinieren, zowel in binnen- als buitenland. Ik was daar toen nog niet bij, maar ik heb die mensen wel zelf goed gekend. Velt is dan blijven groeien en is na verloop van tijd overgenomen door mensen die in de Kempen woonden. Zij hebben daar een nationale vzw van gemaakt.”

Waarvoor staat Velt precies?

“Wij proberen informatie te geven over biologisch tuinieren en hoe je dat het beste doet. Daarnaast organiseren we activiteiten zoals brood bakken of kooklessen, maar zijn er ook infomomenten over bijvoorbeeld de serre of een bepaald soort groente. Het voornaamste is geen scheikundige middelen gebruiken. Nu zijn er 20.000 leden in Vlaanderen en een stukje Nederland.”

Heb je altijd al een interesse gehad in natuur en tuinieren?

“Neen, eigenlijk niet. Mijn vader is vroeg gestorven en zoals dat in die tijd ging, moest elke vierkante meter tuin opbrengen. Ik moest dat dus een beetje overnemen, maar dat was voor mij echt een verplichting. Die groene vingers zijn dus pas gekomen, nadat ik tien jaar in het kasteel in Maria-Aalter gewerkt hebt. Maar dat was nog absoluut niet ecologisch tuinieren. Eigenlijk heb ik veel goed te maken, want daar heb ik van alles gesproeid. Het zat er toen ook nog niet in om na te denken over de natuur.”

“Biologisch tuinieren is niet eenvoudig, maar het is een plicht”

Wat trekt je dan het meeste aan in biologisch tuinieren?

“De interesse is eigenlijk begonnen door een ontmoeting met iemand die ook bij Bekaert werkte. Die vertelde over compost maken en dat je dus van groenafval een soort teelaarde kon maken. Dat viel in goede aarde bij mij en dan ben ik dat beginnen te proberen. We waren toen begin jaren 70 en ik woonde nog in Ruiselede. Ik ben toen echt gaan proberen om te composteren, maar er was nog geen boek of andere info over dat onderwerp te vinden. Ik moest dus leren met vallen en opstaan en van het ene kwam het andere. Zo heb ik de mensen van Velt leren kennen.”

Is biologisch tuinieren moeilijk?

“Eigenlijk wel, je moet met veel dingen rekening houden. Met de chemische producten heb je meteen een ‘oplossing’, maar wij hanteren andere systemen en verschillende trucjes die we aan elkaar leren. Er zijn bijvoorbeeld planten of kruiden die je dicht bij andere planten plaatst en die insecten of slakken weggehouden. Zo lanceren we nieuwe ideeën bij elkaar, maar het vraagt veel meer kennis en soms ook omwegen om hetzelfde te bereiken. Maar de manier van werken is zeker meer ontspannend en het is uiteraard ook beter voor de gezondheid. Ik heb dikwijls eens diarree gehad door een stuk gesproeid fruit, dus ik heb aan den lijve ondervonden dat gesproeide groenten en fruit niet gezond zijn. Maar op dit moment doe ik het meer voor de natuur, om de grond gezond te houden, water niet te vervuilen en niets te besmetten met chemische producten. Het voelt nu een beetje als een plicht.”

Jullie baten ook stadstuintjes uit. Hoe is dat idee ontstaan?

“Velt werd gecontacteerd door het stadsbestuur met het idee om tuintjes op te richten op een stuk grond van de Tieltse Bouwmaatschappij dat we voor 20 jaar mogen gebruiken. We kregen een halve hectare, maar een onderzoek vroeger had uitgewezen dat er toen bij de bewoners eigenlijk geen interesse was voor stadstuintjes. We zaten dus met het vraagteken of we die tien tuintjes van 30 tot 40 vierkante meter konden verhuren. Dat hield ons wat tegen, maar ik heb uiteindelijk toch een bestuurtje samen gekregen, en kon subsidies en wat sponsorgeld binnenrijven om van start te gaan. De inschrijvingen liepen binnen en dat viel geweldig mee. Er zijn intussen 61 tuintjes en ze zijn allemaal verhuurd met ook een kleine wachtlijst.”

Kan je een tip geven voor een goede, ‘Velt-waardige’ tuin?

“In de eerste plaats geen pesticiden gebruiken. We zien nu overal vervuilde grond en water opduiken, kinderen met chemicaliën in hun bloed. Reden genoeg om dus biologisch te gaan tuinieren én landbouwen.” (LDW)