Roger en Francine uit Heule zijn 60 jaar getrouwd

Roger Verelst (83) en Francine Flou (80) uit Heule zijn naar aanleiding van hun diamanten huwelijksverjaardag ontvangen op het stadhuis door schepen Stephanie Demeyer (Team Burgemeester). Zij overhandigde hen enkele geschenken.

Francine is geboren in Houtem op 6 februari 1943, als derde van zes kinderen. Zij ging naar de gemeenteschool in Moen en werkte tot aan de geboorte van haar jongste zoon in de matrassenfabriek. Roger is geboren op 12 januari 1940 in Waasten, als oudste van drie kinderen. Hij ging naar school in Komen. Beroepshalve werkte hij in de productie van matrassen.

Roger en Francine leerden elkaar in 1960 kennen op een feest in Houtem. Zij trouwden op 3 augustus 1963 voor de wet en de kerk in Mesen. Het koppel ging in Harelbeke wonen, maar na anderhalf jaar verhuisden Roger en Francine naar Heule, waar ze nog altijd wonen.

Het koppel heeft twee kinderen: Patrick, die getrouwd is met Hilde, en Dany. Met Eline, Sarah, Lisanne en Kiara hebben Francine en Roger vier kleinkinderen, en met Jade en Kato twee achterkleinkinderen.