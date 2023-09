Roger en Christa uit Mesen zijn 50 jaar getrouwd

Roger Mahieu (80) en Christa Delrue (79) vierden hun 50ste huwelijksverjaardag. Ze trouwden op 15 september 1973 in Gullegem.

Roger kreeg zijn opleiding als landbouwer en Christa kwam uit een schilderswinkel in Gullegem. Ze leerden elkaar kennen in feestzaal Cortina in Wevelgem. Na hun huwelijk bleven ze op het ouderlijk hof van Roger en baatten er het landbouwbedrijf verder uit. Ze kregen twee kinderen: Catherine en Isabelle. Ondertussen zijn er ook al twee kleinkinderen: Arthur en Louis.

Nu genieten Roger en Christa nog van kleine reisjes. Hun favoriete plekje is De Panne en ze zijn ook nog lid van Okra. Het stadsbestuur van Mesen maakte er werk van om de jubilarissen te ontvangen en hen met enkele geschenkjes te bedenken. (EF)