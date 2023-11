Roger Bryon is 102 jaar geworden

Roger Ryon, de oud-leerkracht uit Westouter, vierde maandag zijn 102de verjaardag.

Roger werd geboren in 1921 in Beveren aan de Yzer, maar woont nog altijd alleen in zijn woning in de Boeschepestraat in Westouter. Gelukkig kan hij rekenen op heel wat mantelzorg van de kinderen, kleinkinderen en buren.

“Ik woon in een goede buurt, waar de buren nog voor elkaar zorgen”, vertelt Roger. Hij prijst zich gelukkig dat hij nog goed van geest is en hij houdt zich vooral bezig met lezen. Voor zijn verjaardag kreeg hij een e-reader. Schepen Bert Doise bracht de 102-jarige namens de gemeente een bezoekje en enkele flessen Westouterse wijn. (EF)