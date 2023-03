Roger (102) viert verjaardagvoor het eerst in Westerlinde

Roger Vansteenkiste de oudste nog levende oud-strijder van Roeselare vierde op vrijdag 17 maart in aanwezigheid van zijn familie en medebewoners zijn 102de verjaardag voor het eerst in het woonzorgcentrum Westerlinde, zijn nieuwe thuis.

Schepen van burgerzaken Stefaan Van Coillie had naast felicitaties van de stad ook een brief met gelukwensen en een fruitmand van het koningshuis bij. “Ik was ontroerd door het totaal onverwachte bezoek deze voormiddag van een delegatie oud-strijders, dit deed me echt deugd. Ik ben blij dat ze mij niet vergeten zijn”, aldus de jarige.

Ziekenhuis

Voor zijn 100ste en 101ste verjaardag was er bezoek bij hem thuis in de Ardooisesteenweg. Half november vorig jaar is hij in zijn badkamer gevallen en verbleef hij drie weken in het ziekenhuis om opnieuw op krachten te komen. “Terugkeren naar zijn vertrouwde woning was evenwel niet meer mogelijk”, zeggen zijn dochters Monique en Daniëlle. “Ik word hier goed verzorgd, maar ik mis mijn huis, het zelfstandig wonen”, zegt Roger.

Hij heeft een avontuurlijk leven achter de rug. Hij werd als jonge milicien op 3 januari 1940 opgeroepen in het 53ste Linie Regiment. Na de algemene mobilisatie nam hij deel aan de 18-daagse veldtocht. Voor zijn verdiensten als oud-strijder werd hij meermaals door de Vaderlandslievende Verenigingen gehuldigd.

Congo

In 1953 begon een groot Congolees avontuur, waar hij in dienst was van de firma Fina Bois die rond Malanga (Bas-Congo) aan bosontginning deed en er een grote zagerij uitbaatte. Op 11 juli 1960 moest het gezin halsoverkop vluchten.

Tijdens die vlucht richting Portugees-Angola werden ze door muitende rebellen beschoten, zijn vrouw Nelly werd dodelijk geraakt. Voor Roger en zijn twee huilende dochters Monique en Daniëlla op de achterbank was dat een bijzonder traumatische ervaring. Tien dagen later stonden ze bevrijd terug op Belgische bodem. Zijn hele leven lang was Roger professioneel en ook als hobby met mechaniek bezig. (AD)