Roeselarenaar terug in thuisstad na 3000 km lange fietstocht voor goede doel

Na een fietstocht van ruim 3.000 kilometer is de 25-jarige Roeselarenaar Matthijs Delameilleure terug in zijn thuisstad. Matthijs fietste een maand lang doorheen Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Nederland. “Na tal van blessures ben ik erg blij dat ik zo’n sportprestatie kon leveren.”

Begin september vertrok Matthijs vanuit Ingelmunster met de fiets voor een tocht van 3.000 kilometer. Matthijs liet zich via www.cyclingfordreams.be sponsoren. Uiteindelijk kwam er zo’n 800 euro binnen. Dat bedrag werd aangewend om enkele mankementen aan de fiets tijdens de tocht op te lossen. “Maar tijdens mijn fietsavontuur kon ik onderweg gelukkig rekenen op heel wat vriendelijke mensen. Zo vond ik op verschillende plaatsen onderdak en hoorde ik tal van mooie levensverhalen.” Matthijs fietste door België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Nederland. Goed voor 3.015 kilometer. “De kliffen langs de Franse kust en de kilometers langs de Moezel waren de mooist plekken die ik gezien heb. Het was een fantastisch avontuur. In het verleden had ik vaak sportblessures. Ik ben dan ook blij dat ik nog zo’n sportprestatie heb kunnen leveren.

Reisorganisatie

Matthijs droomt ervan om een eigen reisorganisatie op te starten. “Nu het fietsavontuur er op zit ga ik op zoek naar een vaste job. Het is de bedoeling om eerst in bijberoep te straten met de reisorganisatie en reeds voor volgende zomer de eerste reizen uit te stippelen.” Wie Matthijs nog wil sponsoren kan dat nog tot 5 oktober. Daarna loot hij een van de sponsors uit. Die krijgt de helft van het ingezamelde bedrag.