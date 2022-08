Roeselarenaar Alex fietst – én waxt – voor goede doel van Jakarta naar Bali

De naar Indonesië uitgeweken Roeselarenaar Alex Fabry (50) gaat op 17 augustus een uitdaging van jewelste aan. Dan start hij met goede vriend Ivan Goethals aan een fietstocht van zestien dagen die hem van Jakarta naar Bali brengt. Tijdens hun BicycleTourForCharity laten ze zich sponsoren voor het goede doel, in dit geval de gezinnen die op de stortplaats Suwung Village wonen en werken.

Alex verhuisde negen jaar geleden met zijn vrouw Katy naar Indonesië. Hij opende er Bali Photo Booth, waarmee hij evenementen opleukt. Enkele jaren geleden kreeg hij er het gezelschap van vroegere schoolvriend Ivan Goethals uit Hemiksem, met wie hij nog in Ter Groene Poorte les had gevolgd.

Wonen op stortplaats

“Ook hij liet België achter zich en stampte met Kayu Bali Cemagi een eigen resort uit de grond”, zegt Alex. “We hadden beiden last van kwaaltjes en besloten meer met de fiets te gaan rijden. Omdat we dat niet zomaar zonder reden wilden doen, besloten we er een goed doel aan te koppelen. Iedereen in onze streek kent Suwung Village, een beruchte stortplaats waar hele gezinnen niet alleen werken om afval te verpakken, maar waar ze ook in erbarmelijke omstandigheden wonen. Vaak in krotten, gemaakt van restjes afval die ze er vinden.”

1.800 kilometer

De Bali Life Foundation tracht de levensstandaard van de mensen die er wonen op te krikken. “Daarom willen we dit goede doel steunen, zodat we op die manier geld kunnen inzamelen voor de renovatie van een schooltje en nieuw sanitair”, zegt Alex. “We vertrekken op 17 augustus, niet toevallig de nationale feestdag van Indonesië, vanuit hoofdstad Jakarta. Van daaruit krijgen we de eerste kilometers een politie-escorte en zullen ook 500 lokale inwoners ons mee met de fiets volgen. Sinds corona zit rijden met de fiets er enorm in de lift. Daarna rijden we dagelijks ongeveer 120 kilometer, om na zestien dagen en 1.800 kilometer verder aan te komen in Bali. Voor mij een hele uitdaging, want tot voor kort had ik hier zelfs geen fiets. Sinds een paar maand train ik wel intensief en rij ik tot zestig kilometer per dag. Dankzij vrienden beschik ik over een koersfiets met iets dikkere banden, die goed tegen de gravelwegen in Indonesië bestand zijn.”

Waxen voor goede doel

Wie het duo wil sponsoren, kan via een inzamelactie nu al een gift doen. “Zowel in Europa, Australië als Indonesië zelf lopen er zo’n crowdfunding-campagnes”, vervolgt Alex. “We zijn enorm blij dat heel wat Indonesiërs een gulle gift doen. Overal waar we ons verhaal vertellen, komen ze ons spontaan iets toestoppen. Recent hebben we daar nog een ludieke actie aan gekoppeld en ons laten waxen voor het goede doel. We zijn heel wat lichaamshaar kwijt, maar ook duizend euro voor ons goede doel rijker”, lacht Alex. “Mensen zullen onze tocht ook kunnen volgen via een videodagboek op onze sociale media en we filmen ook stukjes met een drone en onze smartphone. Het resultaat kan je volgen via de FB- en Instagrampagina’s BicycleTourForCharity.”

Wie de actie van Alex en Ivan wil steunen, kan geld storten via https://www.gofundme.com/f/bicycletourforcharity