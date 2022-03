Roeselare zoekt ontwerper voor Moermansite

De stad is op zoek naar een ontwerper voor de herontwikkeling van de Moermansite. Met dit onthardingsproject wil de stad van de grote parking in het centrum een plaats van verpozing en ontspanning maken.

In het klimaatadaptatieplan van de stad werd duidelijk dat de grote verhard oppervlakte aan de Moermanparking een belangrijk werkpunt is op vlak van hitte. “Op vandaag is er te weinig ruimte voor koelte, verpozing of groene accenten”, aldus schepen Nathalie Muylle (CD&V).

De stad besloot enkele maanden geleden al om de site terug te geven aan de buurt en er een groene oase ten midden van het stad te creëren. “Het wordt een nieuwe belevingsplek voor de Roeselarenaar”, aldus de schepen. De stad krijgt een subsidie van 425.000 euro voor de herinrichting van de Moermanparking. Het project kwam maandag voor de commissie ‘ruimte’.

Na goedkeuring op de gemeenteraad van volgende week maandag, kan de stad haar zoektocht beginnen naar een ontwerpteam. “Eind dit jaar kunnen we hopelijk de ontwerper aanstellen. De realisatie van deze klimaatwerf wordt afgerond in de zomer van 2024.”