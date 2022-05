Roeselare zet in op gezonde en lokale voeding tijdens Week van de Korte Keten

Tijdens de Week van de Korte Keten zet de stad Roeselare met een reeks activiteiten de Roeselaarse producenten in de kijker. Dit jaar is er in het kader van de campagne ‘Gezond, dat smaakt!’ extra aandacht voor gezonde, lokale voeding.

Met de fietsende boerin Anja Beernaert en de ‘boerende’ ex-wielrenner Wim Vansevenant werden een meter en een peter aangesteld. Zij stelden de fietsroute ‘Lekker Betrapt’ voor. “De bepijlde belevings-en proefroute brengt op zondag 15 mei fietsers achter de schermen van lokale producenten. De route is 35 kilometer lang”, aldus schepen Michèle Hostekint (Vooruit). Starten kan tussen 9.30 uur en 14.30 uur aan Koers in Roeselare.

Workshop

Een tweede activiteit gaat door op woensdag 18 mei, dan is er in De Lochting de gezonde kookworkshop ‘Koken met Groentenrestjes’. Op vrijdag 20 mei kan je tijdens de wekelijkse Lokaalmarkt terecht voor verschillende gezonde proevertjes.