Roeselare wil van RSL Op Post een open plek voor iedereen maken

RSL Op Post, het voormalig postgebouw in de Brugsesteenweg 44, is een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. De visie voor RSL Op Post wordt op 27 maart ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

“RSL Op Post is een inspirerende plek voor iedereen waar ontmoeten en maken centraal staan, en waar iedere Roeselarenaar welkom is”, klinkt het bij schepen Bart Wenes.

Ontmoetingsplaats voor iedereen

Je vindt er diensten en activiteiten zoals De Kringwinkel (tweedehandswinkel), de Baby- en Speelotheek (waar babyspullen en speelgoed ontleend kunnen worden), de Praatwijzer (bijeenkomst voor mensen die Nederlands willen oefenen), het digipunt (voor al je digitale vragen) en de Sociale Kruidenier.

Van dinsdag tot en met zaterdag is elke bezoeker welkom in het gezellige Eco Café waar koude en warme dranken geserveerd worden. Bovendien beschikt RSL Op Post over enkele lokalen (zoals een hobbykeuken en diverse ateliers) die door iedereen gehuurd kunnen worden voor een vergadering of een activiteit. Deze diensten en activiteiten zorgen voor een dagelijkse stroom van gemiddeld 80 bezoekers in RSL Op Post.

Meer dan 38 organisaties vonden sinds de opening in 2021 de weg naar maken, herstellen of leren koken. In 2022 organiseerden ze in RSL Op Post 702 activiteiten zoals Kaap de keuken, De wereld op je bord, Naaiclub, Creaclub, Kaartersclub, …

Creatief bezig zijn in RSL Op Post

RSL Op Post is ook de vaste stek van het Repair Café, een gratis bijeenkomst waar mensen (samen) dingen herstellen. Daarnaast vinden ook leerlingen van STEM-opleidingen hun weg naar de site voor de Techniekacademie, een reeks van sessies waar ze werken met hout, mechanica, elektriciteit, …

Ben jij handig of wil je het worden? Het Makerslab is een unieke plaats in Roeselare waar creatievelingen hun eigen projecten kunnen uitwerken. Het lab is een gedeelde werkruimte, waar mensen kunnen (leren) werken met toestellen zoals een 3D-printer, een lasercutter (voor het snijden van materialen als hout, plexi, …) en een vinylsnijder (voor het snijden van stickers).

Het Makerslab wordt uitgebaat door opgeleide vrijwilligers. Zij kennen en onderhouden alle machines en programma’s. Deze vrijwilligers helpen je graag op weg om jouw idee of ontwerp tot een goed einde te brengen.

– Het makerslab is elke woensdag open van 19 tot 21 uur. Inschrijven is niet nodig.

– Wil je graag een workshop volgen, hou dan de facebookpagina ‘Makerslab Op Post’ in de gaten.

– Wil je labmanager worden? Neem contact op via rsloppost@roeselare.be.