Roeselare wil minder sigarettenpeuken in stadscentrum

De stad wil de strijd met sigarettenpeuken in het centrum extra aangaan. Dat zei schepen van afval en netheid Stefaan Van Coillie (CD&V) maandag op de gemeenteraad nadat partijgenoot Tom Vandenkendelaere polste naar wat er tijdens de recent georganiseerde zwerfvuilactie werd opgehaald.

“In het buitengebied werd er vooral drankverpakking opgehaald, in het centrum viel het aantal sigarettenpeuken op. Dat is echt verontrustend. We zullen moeten kijken om daar iets aan te doen”, aldus de schepen.

660 mensen hielpen mee aan de recente zwerfvuilactie. Dat aantal is vergelijkbaar met vorig jaar, maar minder dan voor de coronacrisis. “Dat is omdat de scholen niet meer mee doen binnen dat gegeven. We merken wel dat er meer gezinnen deelnemen en ook het aantal wijkcomités en bedrijven stijgt. Zo doet Mulder iedere week een opruimactie in de omgeving van het Krommebeekpark en ook bij Prosafco doen ze iets dergelijks”, aldus Van Coillie. (BF)