Roeselare verwelkomt dichters-in-residentie

Stadsdichter Edward Hoornaert nodigt dit jaar een aantal dichters uit om op schrijfresidentie te komen in Roeselare. Naast het Internationaal poëzietrefmoment, de poëtische interventies als smaakmaker voor het collectief stadsgedicht, de herverkiezing van een junior stadsdichter schakelt Roeselare nu, in samenwerking met de stadsdichter Edward Hoornaert, een versnelling hoger om zich als poëziestad verder op de kaart te zetten.

In de loop van het jaar biedt de stad korte schrijfresidenties aan die dichters uitnodigen om een poëtische meerwaarde te creëren bij sociale en culturele projecten of activiteiten die de stad organiseert. Deze ‘dichters-in-residentie’ verblijven voor de duur van een weekend in de stad en gaan samen met de Roeselaarse stadsdichter creatief aan de slag. Er werd gekozen voor bed and breakfast R&breakfast als warm nest en uitvalsbasis om de dichters meteen thuis te doen voelen in Roeselare. Gastheer Lex Corijn, verkozen tot Beste Toeristisch Ondernemer Leiestreek 2015 – 2018, kijkt er alvast naar uit om de dichters warm te onthalen in zijn prachtig klassiek herenhuis in de Stationsdreef. Deze locatie biedt eveneens een inspirerende omgeving voor de dichters in een huiselijk kader.

Bart Stouten

De eerste dichter-in-residentie die stadsdichter Edward Hoornaert naar Roeselare haalt, is niemand minder dan Bart Stouten. Bart geniet niet alleen bekendheid als dichter, maar ook als radiopresentator op Klara waar hij op vrijdagavond ‘De tuin van Eden’ presenteert. Eerder was Bart Stouten ook al te gast op het internationaal poëzietrefmoment. Enkele weken geleden nog gaf hij samen met Bart Naessens mee de aftrap van het kunstenfestival Eden. De Roeselaarse stadsdichter zag in Bart Stouten de geknipte figuur om in tandem zijn poëzieproject rond Adriaen Willaert verder vorm te geven. In samenwerking met tenor en cultureel ambassadeur van Roeselare Tore Tom Denys van Dionysos Now! zal het werk van Adriaen Willaert later dit jaar vanuit de kruisbestuiving muziek-poëzie aan het publiek voorgesteld worden.

Kunstenfestival Eden

Een tweede dichter-in-residentie is Shari Van Goethem die in het tweede weekend van april samen met de stadsdichter #VANRSL aan de slag gaat rond de tentoonstelling van het kunstenfestival Eden. Shari is zingevingscoördinator bij de Belgische zorgverzekeraar CM én filosofe. Ze heeft een grote interesse in de filosofie van de kunst en van de religie.

Wie naast Bart Stouten en Shari Van Goethem op schrijfresidentie wordt uitgenodigd, is in volle ontwikkeling. Met de stad als creatieve werkplek zijn er in Roeselare voldoende inspiratiebronnen om dichters dichter bij Roeselare te brengen.