Roeselare verwelkomt 450 jongeren met een beperking op het G-Sport-Festival: “Sociaal contact en plezier staat voorop”

Afgelopen donderdag op 15 juni organiseerde Midwest opnieuw het G-Sport Festival op de site van Schiervelde in Roeselare, dat zich al voor een tweede maal mocht voorbereiden op de komst van een 450-tal kinderen en jongeren uit het bijzonder onderwijs binnen de regio Midwest.

Een 450-tal jongeren met een psychische of sociaal-emotionele kwetsbaarheid, autisme, een verstandelijke en/of fysieke beperking of assistentienood konden donderdag samen met hun begeleiders een volledige dag proeven van een brede waaier aan sport-, beweeg- en beleefdisciplines op maat.

Totaalbeleving

Dankzij een samenwerking tussen de 16 gemeenten van Midwest en hun sportverenigingen, kon er voor kinderen uit tien regioscholen opnieuw het G-Sport-Festival georganiseerd worden. Aan de hand van een doorschuifsysteem kon er in hun vertrouwde klasgroep aan een vijftal sportactiviteiten deel genomen worden. “We ontvingen deelnemers uit Dominiek Savio, Het Vlot, De Zeeparel, SBSO Campus Sterrebos, De Parel, St. Idesbald, SAM, BLO De Zonnebloem, MPI Pottelberg en De Hagewinde”, zegt Ann Bouckaert, coördinator vrije tijd Midwest.

“Het festival geeft aandacht aan een totaalbeleving waarbij sociaal contact en plezier voorop staat. Elke deelnemer kreeg bij de verwelkoming een festivalbandje om in de festivalsfeer te komen en er werd een stuk fruit aangeboden door de Reo Veiling. Als afsluiter ontving iedereen een medaille, want iedereen is winnaar op het G-Sport-Festival!”, klinkt het bij de organisatie.

In 2024 wordt het G-Sport-Festival georganiseerd in Izegem.