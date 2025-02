Roeselare verkozen tot sociaalste gemeente van West-Vlaanderen: “Dankzij platform Roeselare Vrijwilligt”

Dankzij het platform Roeselare Vrijwilligt, dat vrijwilligers en organisaties samenbrengt, eindigde de Stad op de tweede plaats in de verkiezing van de Sociaalste Gemeente van Vlaanderen. Deze award wordt jaarlijks uitgereikt door Give a Day, de organisatie achter het platform.

Give a Day ondersteunt vrijwilligerswerk en burenhulp in België en daarbuiten. Zo’n 600 gemeenten gebruiken hun tools en methodieken om vrijwilligerswerk te stimuleren. Ook Roeselare Vrijwilligt maakt gebruik van deze technologie om mensen en organisaties te verbinden.

“Vrijwilligerswerk is de ruggengraat van een warme stad. Dat we nu als tweede sociaalste gemeente van Vlaanderen worden erkend, is een prachtige waardering voor iedereen die zich inzet voor Roeselare”, aldus burgemeester Kris Declercq.

Een knappe sprong vooruit

Give a Day organiseert jaarlijks de Sociaalste Gemeente Awards. Sociale gemeenten zijn gemeenten die hoog scoren op het aantal nieuwe vrijwilligersvacatures, het aantal nieuwe vrijwilligers en positieve matches tussen vrijwilligers en organisaties. In 2023 stond Roeselare nog op de dertiende plaats. In 2024 staat Roeselare op de eerste plaats in West-Vlaanderen. Gent spant de kroon voor Vlaanderen.

“Deze award bewijst dat onze vrijwilligersaanpak werkt. Meer en meer inwoners vinden hun weg naar vrijwilligerswerk, en dat willen we blijven stimuleren”, stelt schepen Matthijs Samyn.

De awarduitreiking luidt meteen de start in van de Vlaamse Week van de Vrijwilliger, van zaterdag 1 tot zondag 9 maart.