Net als vorig jaar nodigt de Roeselaarse gemeenteraad alle inwoners uit voor een nieuwjaarsreceptie met gratis hapje en drankje.

Iedereen is welkom op zondag 19 januari vanaf 11 uur op de Grote Markt! Een overzicht van het programma vind je vanaf januari via roeselare.be of houd onze sociale mediakanalen in de gaten.