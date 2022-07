Roeselare steunt vier burgerinitiatieven voor een meer solidaire en groene toekomst

Dankzij de steun van de Stad Roeselare en bedrijfspartner Maselis kunnen het komende jaar vier projecten voor een meer duurzame toekomst gerealiseerd worden. Daarvoor wordt 18.000 euro steun toegekend aan Meer bomen in Roeselare vzw, Repair Café, Weerwerk en Lets Roeselare.

Het was het tweede jaar op rij dat de Stad deze projectoproep lanceerde met Be Planet. De Proximity-campagne geeft een boost aan projecten die gedragen en gerealiseerd worden door inwoners, verenigingen en organisaties én die bouwen aan een duurzame toekomst van de stad. De projectoproep kreeg meer draagkracht dankzij de ondersteuning van lokale ambassadeurs en de bedrijven Maister en Maselis.

Geen eindpunt

“Met deze tweede editie wilden we graag verder gaan op het succesvolle elan van de eerste Proximity-campagne”, aldus schepen Michèle Hostekint. “Dat er niet minder dan 17 voorstellen werden ingediend, toont aan dat de Roeselarenaars het belang inzien van een duurzame toekomst en de handen in elkaar willen slaan om die klimaatswitch te maken. Ik kijk uit naar de realisatie van de projecten, maar dit is zeker geen eindpunt. Er zijn nog veel uitdagingen, we blijven bouwen en we roepen alle organisaties, bedrijven en inwoners op om de klimaatswitch samen met de Stad te maken. ’t Is schoon wat we samen doen voor onze toekomst.”

Vier laureaten

De vier laureaten zijn Meer bomen in Roeselare vzw (planten van voedselbomen in 500 particuliere tuinen om zo de biodiversiteit te versterken, 5.000 euro steun), Repair Café Roeselare (opzetten van een proefproject waarbij wordt gekeken of de huidige herstelactiviteiten van Repair Café Roeselare kunnen uitgerold worden op wijkniveau, 2.700 euro steun), Weerwerk (bevraging en ontmoeting van mogelijke stakeholders rond duurzame stadsdistributie, 5.000 euro steun) en Lets Roeselare vzw (organisatie van 12 workshops rond het aanleggen van een eigen fruit- en groentenvoorraad die gespreid over het jaar kan aangesproken worden, 5.300 euro steun).

De laureaten krijgen de kans om hun project vanaf nu concreet uit te rollen. Alle projecten, ook diegene die geen financiële steun kregen, kunnen via het verdere traject in de Proximity-campagne hun initiatief bekendmaken en zo inhoudelijke, logistieke of materiële steun vragen aan het grote publiek. Deze mobilisatiecampagne gaat van start in september.