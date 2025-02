Roeselare staat voor grote metamorfose: “Impact van nieuwe projecten zal groot zijn”

De politieke bestuurders van de stad kregen van de Roeselaarse bevolking opnieuw het vertrouwen om zes jaar verder te werken. Dat betekent ook dat de grote stadsontwikkelingen die gepland werden in de vorige bestuursperiode verder ontplooid worden in de komende jaren.

Nathalie Muylle, die onder meer schepen van stadsontwikkeling is in Roeselare, ontvangt ons op het Roeselaarse stadhuis om de grootste projecten even toe te lichten.

“We zijn, in samenwerking met diverse ontwikkelaars, in de vorige legislatuur al gestart met enkele belangrijke en grote projecten. Voor mij springen de projecten van de noordelijke stationsomgeving, van De Spil en van Barnum en de Ronde Kom er tussen uit. Dat zijn drie grote stadsontwikkelingen die een grote impact zullen hebben op het Roeselaars stadsbeeld.

“Het consortium De Zwarte Hond, Delva Landscape Architecture | Urbanism en Rebel zullen van de noordelijke stationsomgeving een groene omgeving maken. Dit gebied dat zich uitstrekt van de rotonde aan het station tot aan de Mandellaan en Koning Albert I-laan is altijd een site geweest waar werk- en opslagfuncties samen met spoorwegdiensten de bovenhand hadden. Nu dit langzaam wordt afgebouwd, hebben we de kans om hier een heel mooi en groen project van te maken waar wonen, zorg en recreatie mooi samen gaan.”

“De grote Infrabelwerkplaats komt leeg en in 2025 kan Infrabel hier misschien een ontwikkeling plannen. Of haar site verkopen. Alles kan, maar wie een project plant moet voldoen aan onze strenge bouwvoorschriften waar onder meer in staat dat 30 procent van de oppervlakte groenzone moet zijn.”

Groenzones

“In de plannen die door het consortium rond De Zwarte Hond zijn voorgesteld vallen twee belangrijke groenzones op: eerst en vooral het spoorpark dat langs de spoorlijn zal aangeplant worden maar ook het Traxpark dat zich in het midden van de site zal bevinden.”

De Ronde Kom mrt links Ter Berken dat wordt afgebroken en waar een nieuw Barnum-Visogebouw komt en rechts het kantoorblok van FOD Financiën dat verkocht is aan een financiële groep. © stefaan beel

“De gronden langs de Koning Albert I-laan, in de volksmond beter bekend als De Prairie, waren eigendom van de stad, maar we hebben die verkocht. We hebben De Prairie die twee hectare groot is, voor 2.800.000 euro verkocht aan een groep zorginstellingen. Het gaat om Ben Woonzorgnetwerk, Vincentgoed, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Largo, CLB Trikant, CM West-Vlaanderen en het Centrum voor ambulante revalidatie Roeselare (CAR) en Centrum voor ontwikkelingstherapie. Het is de bedoeling dat er op het einde van de noordelijke stationsomgeving een innovatieve zorgcampus komt. BEN wil er een woonzorgcentrum, assistentiewoningen en een dagverzorgingscentrum bouwen om dan Vincenthove in de Dokter Delbekestraat te verlaten wanneer het nieuwe project af is. De CM wil op de nieuwe locatie uitpakken met een gezondheidspunt en de andere zorginstellingen willen er nieuwe kantoren realiseren. Dit jaar zal misschien een beetje kort dag zijn om te starten, maar het is toch de bedoeling om snel een omgevingsvergunning te hebben zodat het project een doorstart kan maken. Met de opbrengst van De Prairie willen we mee het Spoorpark en het Traxpark helpen financieren. Dat hopen wij om al in deze legislatuur te realiseren. In diezelfde omgeving zullen ook Roelevard op het Stationsplein en het Moermanpark tegen deze zomer gerealiseerd zijn.”

Tot Maria’s Rustoord

“Een andere grote stadsontwikkeling is uiteraard die van De Spil. Het oude zwembad, de Vedastussite en de Villa Vandewalle worden onderdeel van de nieuwe academiesite maar dat hele project gaat verder. Denk maar aan de grote oppervlakte die vrijkomt als Vincenthove naar De Prairie verhuist of het nieuwe project ’t Groen Hart dat op de plaats komt van het vroegere ziekenhuis Heilig Hart AZ Delta. Tenslotte hebben we aan de overkant van de Westlaan ook de gebouwen van Ic Dien dat een nieuwbouw zal zetten in de Brugsesteenweg om nog maar te zwijgen van de vroegere gebouwen van Maria’s Rustoord.”

FOD Financiën

“De ontwikkelingen rond Barnum en de Ronde Kom komen ook op kruissnelheid. De huisjes rond de Ronde Kom worden herbouwd, de woonontwikkeling op de afgebroken fabrieksgebouwen van Van Marcke komt er ook en het scholendossier van Barnum en Viso is volop bezig. Tenslotte heeft de FOD Financiën hun groot kantoorcomplex aan de Ronde Kom verkocht aan een financiële groep. Veel is daar nog niet over geweten, maar verwacht wordt dat die site in de verre toekomst ook ontwikkeld wordt.”

“We hopen snel met het project rond De Prairie van start te gaan”

“Deze grote projecten tonen aan dat Roeselare een centrumstad in volle ontwikkeling is. Roeselare zal er binnen tien jaar heel anders uitzien. De markt van flatgebouwen lijkt een beetje verzadigd. We merken dat de kostprijs van appartementen in onze stad de laagste zijn van de centrumsteden. Bouwpromotoren beseffen dat ook en ze spelen in op de vraag van de klanten: betaalbare woningen met buitenruimte, al dan niet publiek, in een groene omgeving en met zorgverstrekking en dienstverlening in de nabijheid. Roeselare zal inderdaad een grote metamorfose ondergaan in de komende tien jaar.”