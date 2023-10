Roeselare schenkt 6.000 euro aan door aardbeving en overstromingen getroffen rampgebieden in Marokko en Libië

In september troffen twee grote rampen Noord-Afrika: een aardbeving in Marokko en overstromingen door noodweer in Libië. Stad Roeselare verleende in het verleden al vaker financiële ondersteuning voor noodhulp, en ook voor deze rampen voorzag de Stad een gift aan actieve hulporganisaties.

Op 8 september trof een zware aardbeving Marokko. Meestal wordt bij rampen op dergelijke schaal het consortium 12-12 geactiveerd. Omwille van complexe redenen kregen in Marokko niet alle hulpverleningsorganisaties die bij het consortium aangesloten zijn, ook toegang tot het terrein. Die garantie is echter noodzakelijk om het consortium te activeren. Daarom werd opgeroepen om de actieve hulporganisaties ter plaatse rechtstreeks te steunen. De Stad kende voor Marokko een totale gift van 6.000 euro toe. Die wordt gelijk verdeeld over Oxfam, het Rode Kruis en Imazighen, een lokale vzw.

Noodweer en overstromingen Libië

Amper twee dagen na de aardbeving, op 10 september, werd Libië getroffen door een verwoestende overstroming, veroorzaakt door cycloon Daniel. Door de precaire politieke toestand van het land werd ook daar het consortium 12 – 12 niet geactiveerd. De Libische Rode Halve Maan is er wel actief, een organisatie waar het Rode Kruis Vlaanderen nauw mee samenwerkt. Zij richtten een centrale noodafdeling op. Hun nood- en reddingsteams verlenen er dringende hulp en bieden medische hulp, basisvoorzieningen en onderdak aan de getroffenen. Omwille van deze goede samenwerking schenkt Stad Roeselare een gift van 6.000 euro aan het Rode Kruis.

“Toen het consortium niet werd opgestart, wilden we het daar als Stad niet bij laten. Met ons noodhulpfonds hanteren we dezelfde werkwijze als de Provincie West-Vlaanderen. De financiële bijdrage die de Stad zo kan bieden, komt op die manier bij de juiste organisaties terecht. Zij kunnen lokaal opereren en maken echt het verschil voor de plaatselijke bevolking, het uiteindelijke doel van onze steun”, aldus schepen Matthijs Samyn.