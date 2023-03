Roeselare roept op om een versierde stoel buiten te zetten voor Dag van de Buren

Met de oproep ‘Zet een versierde stoel buiten en maak er op 26 mei 2023 een feestelijk en gezellig moment van samen met je buren!’ lanceert Stad Roeselare op 7 maart de campagne Dag van de buren.

Jaarlijks geven heel wat inwoners gevolg aan de oproep en komen buurtbewoners samen voor een gezellige avond, delen eventueel een hapje en een drankje en genieten van een fantastische avond. Met een versierde stoel kunnen buren warm gemaakt worden om hetzelfde te doen en kan een straat deelnemen aan een fotowedstrijd.

En er is meer … enkele hartelijke buren worden op 26 mei in de bloemetjes gezet. “De stad staat honderd procent achter dit initiatief. Waar buren elkaar leren kennen, elkaar ontmoeten, elkaar een handje toesteken of samen de handen uit de mouwen steken, daar ontstaat een warme gemeenschap. Stad Roeselare, als geborgen stad, juicht deze campagne dan ook toe en ondersteunt ze van ganser harte. En de verraste gezichten als bloemen afgeven worden,… die zijn de kers op de taart”, aldus burgemeester Kris Declercq.

Deelnemen aan de Dag van de buren

Inschrijven kan tot en met 24 mei via het online formulier op buurten.roeselare.be. Wie een straat wil afzetten of samenkomt op het openbaar domein, moet voor 28 april inschrijven. Materiaal kan je huren via evenementen.roeselare.be. Meer info: Vrijetijdspunt, Polenplein 15, 051 26 21 00 of vrijetijd@roeselare.be

Versierde stoel

De stad organiseert een fotowedstrijd waarbij de origineelste stoelen kans maken op leuke animatie of een geschenkpakket voor de straat. Zet dus niet zomaar een stoel buiten, maar wel een leuk versierde stoel en fleur zo de straten en pleinen van de stad op. Mail een foto van de versierde stoel(en) naar samenleven@roeselare.be met vermelding van de straat. Deelnemen aan de fotowedstrijd kan tot en met 27 april.

Zet je buur in de bloemetjes

De Stad gaat langs bij hartelijke buren met een bloemenboeket. Heb je een buur die de dieren voedert terwijl je op reis bent, die de buurt netjes houdt, iemand die een luisterend oor biedt aan wie het nodig heeft, die boodschappen doet voor een ander, de tuin helpt onderhouden? Laat het ons weten. Vertel ons waarom jouw buur het verdient om in de bloemetjes gezet te worden. Dat kan tot en met 27 april via buurten.roeselare.be . De Stad selecteert enkele hartverwarmende verhalen om deze personen te verrassen met een bloemetje.