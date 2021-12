Roeselare plaatst negen containers met zandzakjes om zich te beschermen tegen wateroverlast

Stad Roeselare heeft ervoor gezorgd dat er vanaf nu op negen locaties vaste containers met zandzakken staan. In geval van hevige regen kunnen de buurtbewoners nu beroep doen op de zandzakken en plastieken zeilen, om zich tegen wateroverlast te beschermen.

Op zeven openbare locaties in de stad en de deelgemeenten waren al vaste containers te vinden. In geval van hevige regen hoeven de buurtbewoners nu niet meer wachten tot de stadsdiensten ter plekke zijn. Ze kunnen daarentegen beroep doen op de zandzakken en plastieken zeilen, om zich tegen wateroverlast te beschermen. Naast deze zeven locaties werden op een aantal andere plaatsen, wanneer dreigende wateroverlast werd aangekondigd, tijdelijke containers geplaatst met zandzakken. Die werden dus na de overlast opnieuw weggenomen. Aangezien het veranderende klimaat er echter voor zorgt dat we in de toekomst nog meer onverwachte en lokaal hevige buiten mogen verwachten, heeft de Stad een aantal van die tijdelijke locaties nu omgevormd naar permanente locaties. Dit initiatief vormt een belangrijk onderdeel in het kader van het “Actieplan wateroverlast”, dat na de wateroverlast van 2016 werd opgesteld. “We nemen het zekere voor het onzekere en zorgen dus voor extra bescherming”, aldus Marc Vanwalleghem, schepen van onder andere waterhuishouding. “De nieuwe containers krijgen allemaal in de loop van december hun vaste stek. Hopelijk hebben de buurtbewoners die niet snel nodig, maar in ieder geval zijn er nu altijd zandzakjes beschikbaar bij plotselinge wateroverlast. Het staat de buurtbewoners vrij om, in geval van nood, deze materialen te gebruiken.”

Concreet komen er in de volgende negen straten vaste zandzakcontainers: Lekkensgoed, Plasstraat, Eikstraat, Kortewagenstraat, Kempenaarstraat, De Karre, Rode-Kruisstraat, Batavialaan en Meikeverstraat. Deze plaatsen werden uitgekozen, aangezien de bewoners hier al eerder met waterproblemen gekampt hebben. Het was een maandenlang proces om een plek te vinden voor deze grote containers, die op een veilige en goed bereikbare plaats moesten staan.

De containers zijn met een cijferslot gesloten. De buurtbewoners hebben de code daarvan via een brief ontvangen. Zij mogen de zandzakcontainer bij dreigende wateroverlast zelf openen en de inhouden van de container vrij gebruiken. Achteraf zullen de gebruikte zandzakken terug opgehaald worden door de stadsdiensten. Iedere container bevat bijna 300 zandzakjes, gemaakt uit stevig materiaal. Terwijl ze vroeger slechts vier jaar konden behouden worden, zullen ze nu maar liefst tien jaar kunnen meegaan. Indien de zandzakjes niet gebruikt werden, zullen ze binnen tien jaar dus opnieuw vervangen worden. (Sofie Missiaen)