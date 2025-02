Roeselare pakt uit met nieuwe fietsroute rond hun iconische renners

Zaterdag start met de Omloop het Nieuwsblad het nieuwe wielerseizoen in Vlaanderen. Ook in koersstad Roeselare kijkt men uit naar de komende maanden. “Dit is het mooiste seizoen van het jaar, ongeacht het weer.”

Met de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré volgende week zondag, de start van Dwars door Vlaanderen begin april en het Dovy Natourcriterium eind juli kleurt Roeselare ook de komende maanden terug koers. “En natuurlijk mogen we ons museum KOERS en onze vele wielerhelden niet vergeten”, aldus schepen van Toerisme Matthijs Samyn (CD&V). In café Moustache, de plek waar voormalig wielerheld Hector Martin nog achter de toog stond, werd vrijdagochtend het nieuwe Roeselaarse wielerseizoen op gang geschoten. “Het mooiste seizoen, ongeacht het weer”, aldus schepen van Sport Piet Delrue (Lokaal Liberaal).

Nieuwe fietsroute

De stad stelde er de nieuwe fietsroute ‘Roeselaarse koersverhalen’ voor. Die bestaat uit twee lussen, goed voor 35 kilometer fietsplezier in totaal. De ene lus omvat de bestaande Jean-Pierre Monseréroute. Die brengt de fietser langsheen verschillende plaatsen die iets te maken hebben met de betreurde wielerheld Jean-Pierre Monseré die veel te vroeg stierf.

De andere lus vertelt tal van verhalen omtrent Roeselaarse wielericonen zoals Freddy Maertens, Patrick Sercu, Jempi en Odiel Defraeye. Een handige folder, verkrijgbaar via het museum KOERS, zorgt de fietser voor de nodige uitleg omtrent de wielerverhalen die je onderweg tegenkomt.

Twee belangrijke wielerwedstrijden op één maand tijd

Binnenkort kleuren de GP Monseré en Dwars door Vlaanderen het sportleven in Roeselare. “We willen ons blijven profileren als wielerstad. Binnen onze stad zijn er drie belangrijke pijlers: voeding, shopping en koers”, aldus schepen van Toerisme Samyn.

Op zondag 9 maart is er de GP Monseré, die ook extra in de kijker wordt gezet met een jeugdwedstrijd. Pal in de Vlaamse wielerweek is er op woensdag 2 april Dwars door Vlaanderen. De renners starten ook dit jaar in Roeselare. “Ook dit jaar staan de rennersbussen geparkeerd op de Grote Markt en het Polenplein. Het startpodium stellen we terug op het Stationsplein op”, aldus schepen Piet Delrue.