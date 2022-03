Roeselare opent eerste Babytheek in RSL Op Post

Stad Roeselare opende op woensdag 23 maart de nieuwe Babytheek, die gevestigd is in RSL Op Post. Gezinnen met jonge kinderen kunnen vanaf heden spullen ontlenen die kinderen van 0 tot 12 maanden nodig hebben. Daarmee wil Stad Roeselare, in samenwerking met Motena Kidz en Huis van het Kind, inzetten op duurzaamheid. Samen met de reeds bestaande Spelotheek, wordt de Babytheek de nieuwe trekpleister voor jonge gezinnen in RSL Op Post.

De Babytheek is een handig uitleensysteem voor babyspullen die je slechts voor een korte tijd nodig hebt. Alle spullen zelf aankopen is duur en ook niet altijd even milieuvriendelijk. Daarom bedacht vzw De Transformisten het concept om Babytheken te lanceren in Vlaanderen en Brussel. Vandaag opende de Babytheek in Roeselare, ondertussen de 28ste Babytheek in Vlaanderen en Brussel.

“RSL Op Post is de geschikte locatie om projecten als de Spelotheek en de Babytheek in onder te brengen”, verduidelijkt schepen Bart Wenes. “Inzetten op duurzaamheid, talentontwikkeling, sociale innovatie en ontmoetingen staat centraal binnen de site van RSL Op Post.”

Om het project te realiseren, krijgt Motena Kidz jaarlijks een financiële bijdrage van 5.000 euro door Stad Roeselare en Huis van het Kind. Andere belangrijke partners binnen het project zijn vzw De Transformisten, Kenniscentrum ARhus, VOC Op Stap en De Kringwinkel.

Online webshop

Zowel de Babytheek, als de Spelotheek zijn 24/7 beschikbaar dankzij de online webshop. Daar vind je de volledige catalogus met alle materialen die uitgeleend kunnen worden. Na bestelling, kunnen de spullen een week later afgehaald worden tijdens de openingsuren van De Kringwinkel in de site van RSL Op Post. Zo hebben vrijwilligers Nicole Debonnet, Lieve Verbrugghe, Melissa Vandecasteele, Anne-Marie Hillewaere en Susan Alsjan ruim de tijd om het noodzakelijke werk uit te voeren, zoals het controleren en onderhouden van spullen.

Lid worden

Lidmaatschap bij de Spelotheek en de Babytheek kost 26 euro per jaar. Daarmee kan je vier stuks per maand ontlenen. Wie in het bezit is van een vrijetijdspas, een leefloon of een vervangingsinkomen kan aan een verminderd tarief van 12 euro een lidmaatschap aanvragen.