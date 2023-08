Roeselare maakt zich op voor zes dagen kermis met heel wat topattracties

Tijdens het laatste weekend van augustus is er traditioneel kermis in het centrum van Roeselare. Op twee pleinen zijn er tal van attracties voor jong en oud. Van het eendjeskraam tot de iets avontuurlijkere Flying Jump. Opgepast voor de start!

Augustus staat in Roeselare bekend als de kermismaand. Na eerdere kermissen in Rumbeke en Beveren is er de apotheose met de grote kermis in hartje Roeselare. Van vrijdag 25 tot en met woensdag 30 augustus kun je op de Grote Markt en het Polenplein terecht voor tal van attracties, zo horen we van verantwoordelijke Sebastiaan Naeyaert.

“De kramen zullen opnieuw opgesteld staan op de Grote Markt en het Polenplein. Normaal is daar ook de Botermarkt bij, maar door de werken aan het stadhuis is dat nog niet mogelijk. Daardoor zijn we genoodzaakt de kramen te verdelen over de twee pleinen. Dat betekent dat we ook beperkt zijn in ruimte, waardoor we geen nieuwe grote attracties kunnen plaatsen. Volgend jaar is de Botermarkt wel opnieuw beschikbaar en is er terug meer ruimte voor nieuwigheden.”

Prikkelarm moment

Dat betekent niet dat er geen spectaculaire attracties richting Roeselare komen. Vaste waarden zoals de Popcorn Party, Booster, Move It, Flying Jump en Florida Bidule doen je hart net dat tikkeltje harder slaan. Daarnaast zijn er ook nog de klassiekers zoals lunapark, draaimolen, eendjeskraam en noem maar op.

Om iedereen te laten genieten van deze plezante traditie, wordt ook een prikkelarm moment voorzien. Op maandag 28 augustus van 15 tot 17 uur zorgen gedempte muziek en gedimde lichten voor een rustige namiddag op de kermis. Een idee van gemeenteraadslid Steven Dewitte dat nog steeds succes heeft.

Dinsdagmarkt

De kermis heeft ook gevolgen voor de markt. Op dinsdag 29 augustus gaat de dinsdagmarkt gewoon door, maar op andere locaties dan gewoonlijk. De marktkramers van de Grote Markt en het Polenplein zullen te vinden zijn in de Ooststraat, Sint-Alfonsusstraat en Noordstraat. Daardoor geldt er op dinsdagvoormiddag een parkeerverbod in deze straten. (TD)