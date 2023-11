Roeselare maakt zich op voor een magisch eindejaar met de terugkeer van de ijspiste, reuzenrad én Belgische primeur

De stad trekt opnieuw alle registers open voor een magisch eindejaar in de Rodenbachstad. Verschillende attracties, de komst van Play Nostalgie en de terugkeer van de ijspiste moeten heel wat bezoekers naar het stadscentrum lokken.

Er staat een betoverende kerst- en eindejaarsperiode voor de deur in Roeselare. De straten en pleinen fonkelen met energiezuinige kerstlichtjes en op het Stationsplein en de Grote Markt vind je attracties voor jong en oud. Binnenkort verwelkomt de Kerstman opnieuw kinderen in zijn huis op De Munt. Uitkijken is het ook naar de samenwerking met Play Nostalgie. In het Play Nostalgie Wintercafé kan je terecht voor een hapje, een drankje én live radio. Play Nostalgie presenteert ook de candlelight sessions: magische muziekevenementen in een bijzondere setting.

“Het belooft een bijzonder magische en nostalgische kerst- en eindejaarsperiode te worden in Roeselare. We zijn ontzettend blij dat Play Nostalgie neerstrijkt in Roeselare voor live radio en een betoverend muziekevenement. Dankzij het winterwonderpakket beleven kinderen een dag vol winterpret in hartje Roeselare. Je schaatskunsten tonen aan oma, of naar de film met papa? Hier in Roeselare beleeft iedereen een zalige kerstvakantie”, vat burgemeester Kris Declercq eindejaar samen.

Play Nostalgie wintercafé

Blikvanger dit jaar is de muzikale samenwerking met Play Nostalgie. Op de Grote Markt vind je binnenkort het Play Nostalgie Wintercafé waar je gezellig iets kan drinken of eten. Laat je vooral verleiden tot een leuke foto in de originele photobooth. En als kers op de taart maken Leen Demaré en Michaël Joossens er live radio van 18 tot 22 december, telkens van 16 tot 19 uur.

Op 23 december presenteert Play Nostalgie de Candlelight sessions in Roeselare: een magische muziekbeleving waarbij drie bekende artiesten een intiem concert geven, begeleid door een gospelkoor. Verwacht je aan een bijzondere setting in de Augustijnenkerk (Klein Seminarie), gevuld met de gloed van honderden kaarsen. De drie muzikale toppers Jasper Steverlinck, Mentissa en Paul Michiels zorgen samen met gospelkoor PE Life voor een onvergetelijke avond. De concerten beginnen om 16.30 en om 19.30 uur. en duren telkens anderhalf uur.

Tickets voor deze candlelight sessions kan je winnen door deel te nemen aan de photobooth in het Play Nostalgie Wintercafé, of door één van de acties van Stad Roeselare of Play Nostalgie.

Dat alles om heel veel volk naar het stadscentrum te lokken én zo de handelaars en horeca te steunen. Dit jaar zijn er drie shoppingweekends met zondagopeningen op 10, 17 en 24 december. Op de eerste twee van die zondagen is er in de Zuidstraat opnieuw de kerstmarkt voor goede doelen en jonge ondernemingen.

Primeur

Op zaterdag 9 december maakt de Kerstman zijn feestelijke intrede in Roeselare. Hij trekt van 11 tot 12 uur in zijn slee met paarden door Roeselare. Vanaf dan kunnen kinderen hem op woensdagnamiddag en in het weekend in zijn huis op De Munt bezoeken. Tijdens het kerstkorenweekend van 16 en 17 december zorgen verschillende koren voor de ultieme kerstsfeer. Samen brengen ze kerstliedjes in de straten en pleinen.

Op de Grote Markt is er dus het Play Nostalgie Wintercafé, maar ook een nostalgische paardenmolen én de terugkeer van de ijspiste. “Je schaatskunsten showen kan dit jaar op de volledig overdekte ijspiste op de Grote Markt. Ook voor een ritje op de nostalgische carrousel kan je daar terecht. Vanop het reuzenrad op het Stationsplein heb je het allermooiste uitzicht over de fonkelende straten en je vindt er een feeërieke kerstattractie. De Ballon Voyage is een primeur voor ons land. Dorst gekregen? Zoals elk jaar kan je er ook iets drinken in één van de kerstchalets, dit jaar op de kortparkeerzone aan het station, of natuurlijk in de vele gezellige horeca-adresjes in het centrum. Oliebollen kan je smullen op het Stationsplein of de Grote Markt”, aldus de burgemeester.

Gratis kersttrein

Het kersttreintje brengt gezinnen vrolijk naar hun volgende bestemming. Je kan gratis op- en afstappen op de Grote Markt, het Stationsplein en de Munt tijdens de shoppingweekends en van vrijdag 22 t.e.m. zondag 31 december. De trein rijdt telkens tussen 14 u. en 18 u.

Nieuw en uniek zijn de winterwonderpakketten tijdens de kerstvakantie. (Groot)ouders en hun kinderen genieten zo van een hele dag zorgeloos plezier in Roeselare voor maar 15 euro. Ga je naar de nieuwste kerstfilm kijken of toon je liever jouw schaatskunsten op de ijspiste? Aan jou de keuze! Met het winterwonderpakket krijg je er nog een ticket voor één van de attracties, een lekker pak oliebollen en een drankje in de lokale horeca bij. Een wandeling in de binnenstad wordt bovendien extra leuk door de Notenkrakerzoektocht. De pakketten zijn vanaf 20 december te koop via visitroeselare.be of in het toeristisch onthaal.

In Koers tooit vanaf 9 januari een unieke kerstinstallatie de monumentale benedenzaal. Ideaal dus voor wie nog een familiefoto voor het kerstkaartje nodig heeft. Voor de kleinsten is er ook een zoektocht in het museum. Kinderen gaan daarbij op zoek naar geluksbrengers van renners en rensters.

Praktisch

Tijdens de drie shoppingweekends kan je zelfs gratis gebruik maken van de bussen van De Lijn. Daarvoor hoef je enkel ‘Roeselare’ te sms’en naar 4884.

Helemaal zorgeloos afzakken naar het centrum kan tijdens de drie shoppingweekends met de gratis elektrische shuttle van Expo Roeselare naar het centrum. Van 11 tot 19 uur vertrekt er elke 20 minuten een rit.