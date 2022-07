Roeselare maakt zich op voor de Godelievefeesten

Op zondag 3 juli zijn er opnieuw Godelievefeesten in Roeselare. Jaarlijks brengen de feesten zo’n duizend mensen samen.

Nu het normale leven al een tijdje terug op gang is, willen ze bij de Godelieveparochie ook hun jaarlijkse feesten opnieuw leven inblazen. “Deze keer wel terug in het eerste weekend van juli”, vertelt Thomas Maes. “Vorig jaar waren we genoodzaakt om de feesten uit te stellen en te verplaatsen naar 15 augustus. Deze keer vindt alles terug plaats in het eerste weekend van juli. Wel enkel op zondag en niet meer het volledige weekend. Net zoals vorig jaar. We hebben gemerkt dat de opkomst niet minder is op één dag dan op twee dagen.”

Dag vol activiteiten

Een hele dag zal er van alles te beleven vallen rond de Heilige Godelievekerk in Roeselare. De feesten gaan op zondagmorgen om 5.30 uur van start met de Godelieverommelmarkt. “Dit is ondertussen al een jaarlijkse vaste waarde”, gaat Thomas verder. “De rommelmarkt strekt zich uit over de hele parochie, maar door wegenwerken in de Honzebroekstraat zijn we genoodzaakt om een andere richting uit te gaan. Daarom zal je voor deze editie de talrijke kraampjes terugvinden op het parochieplein, de Beekstraat, de Lijsterstraat, de Merelstraat en de Spechtendreef. Wie wil, kan zich hiervoor nog inschrijven door te mailen naar rommelmarkt@godelievefeesten.be.”

Vanaf 7.30 uur is het dan de beurt aan de sportievelingen. Wie zich geroepen voelt, kan dan deelnemen aan de Godelieverit. Dat is een uitgetekende rit voor wielertoeristen. “De inschrijving kost 3 euro en kan enkel ter plaatse gebeuren in zaal Driehove. De deelnemers kunnen kiezen tussen een rit van 55 of 85 kilometer, die volledig aangeduid staat met pijlen.”

Wie over de middag graag wat krachten opdoet, kan vanaf 11.45 uur een koude schotel eten aan 10 euro. De schotels dienen op voorhand besteld te worden via info@godelievefeesten.be.

“Vervolgens start er om 13.30 uur, een geanimeerde kinderzoektocht en is er doorlopend een heuse speelcaravaan. Om 15.30 uur is er een optreden van de Low Budgetband. Tot slot is er om 18 uur een quiz. Inschrijven kan via quiz@godelievefeesten.be in ploegen van vier personen. Doorlopend over de hele dag is er ook de tombola, braadworsten, koffie en taart, drinkgelegenheden en zoveel meer”, sluit Thomas Maes nog af. (MB)

Het volledige programma vindt u op www.godelievefeesten.be.