Roeselare maakt zich op voor allereerste nieuwjaarsreceptie voor inwoners, gratis en met de fiets

De gemeenteraad zet 2023 meteen in met een primeur. Op zondag 22 januari zal de allereerste nieuwjaarsreceptie #VANRSL voor inwoners plaatsvinden. Van 11 tot 13 uur. kunnen de Roeselarenaren vanop het Stationsplein samen klinken op het nieuwe jaar.

“Zoals dat hoort op een nieuwjaarsreceptie, worden de inwoners getrakteerd op een hapje én een drankje. Om het glas te heffen kunnen ze zich verwachten aan een ruim aanbod frisdranken, bier en wijn. Wie zich had voorgenomen om in 2023 wat minder alcohol te drinken, kan zelfs genieten van een originele mocktail. Voor iedereen met een klein hongertje zijn er dan weer verse frietjes met saus”, aldus burgemeester Kris Declercq.

Een rijdende fanfare en liveband The Puppeteers trekken alle registers open om er een gezellig feestje van te maken. Jong en oud kunnen zich uitleven dankzij enkele leuke activiteiten en kinderanimatie. De nieuwjaarsreceptie is helemaal gratis en inwoners hoeven zich ook niet vooraf in te schrijven. Voldoende redenen dus om met het hele gezin naar het Stationsplein af te zakken!

Gratis met het openbaar vervoer

Als stad van wielerfanaten ligt het voor de hand dat heel wat inwoners met de fiets zullen komen. Extra fietsenstallingen zullen ervoor zorgen dat iedereen zijn of haar stalen ros makkelijk kan parkeren. “Inwoners die liever met de bus naar het Stationsplein afzakken, kunnen bovendien rekenen op een extraatje. Wie voor het opstappen ‘Roeselare’ sms’t naar 4884, krijgt een gratis ticket. Zo zorgen we ervoor dat iedereen vlot tot aan deze allereerste nieuwjaarsreceptie geraakt.”

“Samen met de inwoners toosten op een gelukkig 2023, daar kijken we met de voltallige gemeenteraad heel erg naar uit. Dit is het ideale moment om te klinken met buren en familie, of net om nieuwe vrienden te leren kennen”, aldus burgemeester Kris Declercq.