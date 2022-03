Roeselare loopt storm voor start Dwars door Vlaanderen, renners beloven vuurwerk

In Roeselare is om 12.45 uur Dwars door Vlaanderen officieus en even later officieel van start gegaan. Roeselare, de stad van het wielermuseum KOERS, liep storm voor de plejade aan renners. En die coureurs, met Tadej Pogacar en Mathieu Van der Poel op kop, voerden een sterk deelnemersveld aan. De Roeselaarse burgemeester Kris Declercq had nog een presentje in petto voor de Tour-winnaar en haalde zelfs zijn beste Sloveens boven om Pogacar welkom te heten in Roeselare. Rond 17 uur worden de renners in Waregem verwacht.

Geen Wout van Aert aan de start in Roeselare, maar het deelnemersveld oogde niettemin indrukwekkend. En dat lokte ook heel wat kijklustigen naar het Roeselaarse centrum. Heel wat koersliefhebbers vergaapten zich ook even aan de afbraakwerken van het stadhuis. Door die werken is de Botermarkt omgetoverd tot een werfzone en zo verschoof de officiële start van de Grote Markt naar het Stationsplein. De Grote Markt en het Polenplein deden wel nog dienst als rennerspark.

Nog zeker tot 2025 startplaats

Sportschepen José Debels beseft dat dit misschien wel dé wielerhoogdag is voor zijn stad. “Met de GP JP Monseré en het Natourcriterium hebben we als koersstad al twee fenomenale trekpleisters. Maar Dwars door Vlaanderen is een World Tour-koers, dat is het hoogste wat je kan bereiken. En tot 2025 zijn we nog verzekerd van de start in onze stad. Heel wat streekrenners komen hier ook aan de start. Jelle Wallays en Yves Lampaert wonnen hier ooit en ook Tim Declercq staat hier weer voor zijn eerste koers.”

Alberto Bettiol hield het kort: attack, attack, attack

Ook de ouders van de hernemende renner – Tim Declercq was een tijdje out na een coronabesmetting die voor problemen zorgde aan het hartzakje – waren op post. “Hij is best zenuwachtig, maar dat is hij altijd. Hopelijk komt alles goed, het is een nieuw parcours met veel smalle wegen. Benjamin (hun andere koersende zoon, red.) is hier overigens niet. De griep!”, klinkt het bij ouders Karel Declercq en Karolien Depuydt.

Yves Lampaert voerde de troepen aan van The Wolfpack.

Ook organisator Carlo Lambrecht toonde zich verheugd dat zijn koers eindelijk weer al dat volk mocht verwelkomen. “We zijn blij deze massa weer te mogen zien.”

Ploeg Sep Vanmarcke met slechts drie renners

De ploegvoorstelling vond plaats op het podium dat op het Stationsplein stond opgesteld. Presentator Karl Vannieuwkerke kreeg heel wat mooi volk voor zijn micro. Sep Vanmarcke (Israel-Premiertech) had maar twee ploegmaats bij zich, de rest had ziek moeten afmelden. De West-Vlaming is ook nog op zoek naar de beste conditie na alweer een onfortuinlijk voorjaar. “Ik zet nu alles op alles om goed te zijn in Parijs-Roubaix.”

Mathieu Van der Poel bevestigde bij Karl Vannieuwkerke zijn goede conditie, maar niet iedereen in het publiek had evenveel oog voor de Nederlandse topfavoriet.

Ook Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), gewezen winnaar van Vlaanderens Mooiste, toonde zich een goede publieksopwarmer. “Attack, attack, attack!”, beloofde hij.

Jelle Wallays (Cofidis), die in 2015 de handen in de lucht mocht steken in Waregem, kreeg letterlijk en figuurlijk het podium om wat reclame te maken voor zijn B&B Kooon. Bij de Lotto-jongens stond Victor Campenaerts op de eerst rij. Hij had Dwars door Vlaanderen dixit Vannieuwkerke al vijf keer verkend. “Hoe gaat dat? Je hebt als renner in een wedstrijd de goede benen en denkt de jaren nadien dat het ook jouw koers gaat zijn.” Lotto heeft met Arnaud De Lie, Tim Wellens en Florian Vermeersch nog wel enkele ijzers in het vuur.

Geschenkmand voor Pogacar

Heinrich Haussler (Bahrein-Victorious) voorspelde al meteen wie voor vuurwerk zou zorgen: Tadej Pogacar en Mathieu Van der Poel. “Ik ben met een goed gevoel teruggekeerd uit Italië”, bevestigde de Nederlander. “Maar er is hier een zeer sterk deelnemersveld, ik zal wellicht niet de eerste zijn om de koers open te breken.”

Rond het vipdorp was een grote horde aan fans samengetroept om toch maar een glimp op te vangen van hun favoriete renners.

The Wolfpack wordt aangevoerd door Yves Lampaert. Hij hoopte ook zijn allerbeste benen terug te vinden en Tim Declercq had de jongste tijd zijn beste waarden ooit over een test van 15 minuten laten noteren. Sprinter Fabio Jakobsen: “Het is een ander parcours. Normaal is hier geen massasprint, maar als dat toch zo zou zijn, moet ik erbij zijn.”

Misschien keek het publiek in Roeselare nog het meest uit naar Tadej Pogacar (UAE). Burgemeester Kris Declercq heette de jonge topper welkom in zijn eigen moedertaal en de alleskunner kreeg ook een mand met streekbieren en een KOERS-truitje cadeau.

Er was ook een hele machtsontplooiing van de veiligheidsdiensten en een opgemerkt persoon in politie-uniform was bokskampioene Delfine Persoon.