Roeselare lanceert campagne Dol op Dieren: “Ambitieuze plannen om dierenwelzijn nog sterker uit te werken”

Mensen hechten steeds meer belang aan dierenwelzijn en dat zien we ook lokaal. Stad Roeselare lanceert daarom de campagne Dol op Dieren, met als ambassadeur An Lemmens. Er zijn ambitieuze plannen om dierenwelzijn nog sterker uit te werken als belangrijk beleidspunt.

“De campagne Dol op Dieren geeft het startschot voor enkele grote stappen naar een nog sterker dierenwelzijnsbeleid, maar we kunnen dit niet alleen”, klinkt het bij Matthijs Samyn, schepen voor Dierenwelzijn. “Als Stad moeten we onze rol vervullen, maar ook de eigenaars van dieren hebben een verantwoordelijkheid. Om hen daarover op een leuke manier uitgebreid te informeren, organiseren we enkele beestige activiteiten in april en mei.”

Expo en infosessies

Zo krijgt de ludieke tentoonstelling De Geknipte Kat een tijdelijke stek in ARhus. Deze tentoonstelling gaat over het zwerfkattenprobleem en is een leuke activiteit voor kinderen.

Naast De Geknipte Kat houdt ook Oscar, de Katmobiel van GAIA, halt in Roeselare. Op 18 en 29 april staat de Katmobiel op het Stationsplein en op de Grote Markt. Vrijwilligers geven je er dan graag meer uitleg over de verplichte sterilisatie van huiskatten in België. “Het steriliseren van katten en castreren van katers is noodzakelijk om de dumping van duizenden ‘wegwerpkatten’ in asielen te voorkomen”, aldus Matthijs Samyn.

Tot slot zijn er dan ook nog drie infosessies in ARhus. “Op woensdag 3 mei zijn er twee sessies, waarvan de eerste bedoeld is voor gezinnen met kinderen. Wie meer van poezen houdt, komt best op woensdag 10 mei langs.”

Zwerfkattenbeleid

Stad Roeselare heeft al jarenlang een sterk uitgewerkt zwerfkattenbeleid dat steeds verbeterd wordt. “Naar aanleiding van Werelddierendag 2022 mochten we onze aanpak voorstellen aan lokale besturen in het Vlaams Parlement en worden we regelmatig bevraagd over ons beleid. Zo fungeren we als voorbeeld voor andere steden en gemeenten”, vertelt Matthijs Samyn.

“Ons goed zwerfkattenbeleid danken we ook aan onze vrijwillige zwerfkatbeheerders en een uitstekende samenwerking tussen stad Roeselare, het dierenasiel en de Roeselaarse inwoner die het bestaan van zwerfkatten op een bepaalde locatie meldt via 1788. Zo kregen we in 2022 zo’n 80 meldingen binnen die opgevolgd werden.”

Kleine kanttekening. Het aantal meldingen toont evenwel dat er, ondanks het goed beleid, nog steeds veel zwerfkatten rondzwerven. “En niet alleen bij ons”, gaat de schepen van Dierenwelzijn verder. “Uit cijfers van Dierenwelzijn Vlaanderen blijkt helaas dat het aantal asielkatten op vijf jaar tijd verdubbeld is. Om die instroom in asielen te doen dalen, is het essentieel om verder in te zetten op de verplichte sterilisatie en castratie van huiskatten en -katers.”

Dierennieuwtjes

Om verder te gaan op dit positief elan zitten ze bij stad Roeselare niet stil. Zo komt er een rubriek met dierennieuwtjes op de stadswebsite en komt er ook een dierenwelzijnsplatform, een rouwplaats voor dieren, een sociale dierenvoederbank en een hondenloopbos. (MB)